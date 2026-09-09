Esquilino, minaccia di lanciarsi dal quinto piano per amore: 28enne salvata dalla Polizia Locale

Un incubo a un passo dal baratro si è trasformato in una corsa contro il tempo nel centro di Roma.

Questa mattina, in via di Santa Croce in Gerusalemme, una ragazza di 28 anni si è spinta oltre ogni limite di sicurezza, posizionandosi a cavalcioni sul cornicione esterno di un appartamento al quinto piano con l’intenzione dichiarata di lanciarsi nel vuoto.

A scorgere la sagoma pericolosamente in bilico sono stati gli agenti dell’Unità Operativa Sicurezza Pubblica Emergenziale (SPE) della Polizia Locale durante i pattugliamenti di routine nella “zona rossa”.

Le urla disperate della ragazza, che invocava a gran voce il nome dell’ex fidanzato, hanno paralizzato i passanti a terra, trasformando la strada in una platea di terrore.

Il muro di cinta e la trattativa psicologica

Valutata la gravità assoluta dell’evento, le pattuglie sono salite di corsa fino al quinto piano dell’edificio. Di fronte alla porta d’ingresso saldamente barricata dall’interno, gli operanti hanno dovuto inventare una strategia d’emergenza:

Contatto verbale a barriera chiusa: Senza cedere alla fretta, gli agenti hanno avviato un dialogo calibrato attraverso il blindato, stabilendo un aggancio emotivo per prendere tempo e calmare la 28enne.

La caccia all’ex compagno: Nel frattempo, altre pattuglie si sono mobilitate per rintracciare d’urgenza l’uomo invocato dalla giovane, scortandolo sul posto a sirene spiegate.

L’apertura della porta e il blitz decisivo

L’arrivo del giovane sul pianerottolo si è rivelato il punto di svolta. Sfruttando la sua presenza, i mediatori della Polizia Locale sono riusciti a strappare alla ragazza il consenso a far entrare l’ex all’interno dell’abitazione.

Ottenuto l’effetto sorpresa, sono scattate le operazioni d’irruzione: i Vigili del Fuoco hanno scardinato in pochi secondi la porta sbarrata, consentendo l’ingresso fulmineo dei caschi bianchi e del personale del Commissariato Esquilino.

Gli agenti si sono lanciati verso la finestra, afferrando e bloccando la 28enne un istante prima che potesse perdere l’equilibrio.

Tratta in salvo e affidata ai sanitari del 118, la giovane è stata sedata e trasferita d’urgenza in codice rosso al vicino ospedale San Giovanni.

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