Ultimo a Tor Vergata, scatta il piano trasporti per il maxi-raduno: metro aperte tutta la notte

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Sabato 4 luglio 2026, il maxi-vallo di Tor Vergata si trasformerà nell’epicentro della musica italiana per “La Favola per sempre”, l’attesissimo concerto-raduno di Ultimo.

Un evento di proporzioni gigantesche che richiamerà nella Capitale centinaia di migliaia di fan da tutta Italia.

La macchina organizzativa, d’intesa con il Campidoglio e Roma Servizi per la Mobilità, ha varato un piano trasporti straordinario per gestire i flussi: le linee della metropolitana resteranno attive per l’intera notte e il viaggio di ritorno sarà completamente gratuito per i possessori del biglietto.

Il villaggio dell’evento aprirà i cancelli già dalle 7:00 del mattino per evitare imbuti ai controlli. La musica scatterà invece dalle 14:00 con il Dj Set Radio, lo show “Fateme Suona’ ” e l’esibizione speciale di Fabrizio Moro, che scalderà il pubblico prima dell’ingresso sul palco del cantautore di San Basilio.

Come arrivare: la mappa delle metropolitane

L’area di Tor Vergata è blindata e il trasporto pubblico resta la scelta caldamente raccomandata dalle istituzioni. Le stazioni di riferimento principali sono:

Metro A – Anagnina: È lo snodo principale. Da qui sono previste navette gratuite dirette al Terminal Vela (tempo di percorrenza 20 minuti), percorsi pedonali segnalati, postazioni taxi e aree di sosta per la mobilità in sharing (monopattini, bici e scooter). Le navette lasciano i passeggeri a meno di 2 km dagli ingressi A.Nord e B.Ovest.

Metro C – Giardinetti: Da questa stazione l’area dell’evento si può raggiungere esclusivamente a piedi seguendo un corridoio pedonale appositamente segnalato.

Per chi viaggia sulla Metro B: Lo scambio consigliato è a Termini (per trasbordare sulla Linea A) oppure a Colosseo (per interscambio diretto con la Linea C).

La guida per il Pit 6 “Altrove”: Chi possiede il biglietto per questo specifico settore ha percorsi dedicati. Se si arriva da Anagnina in sharing o taxi, l’ingresso consigliato è B.Ovest. Chi usa le navette gratuite da Anagnina verrà incanalato verso l’ingresso C.Sud. Chi infine cammina da Giardinetti (Metro C) dovrà puntare su B.Ovest.

Metro gratis al ritorno, ma occhio alle stazioni chiuse

Per evitare il caos alle biglietterie, Atac consiglia di acquistare in anticipo il biglietto per il viaggio di andata. Il ritorno, invece, è gratis: per rientrare a casa dopo il concerto basterà esibire il biglietto del live, che fungerà da titolo di viaggio valido esclusivamente varcando i tornelli di Anagnina e Giardinetti.

Attenzione però alle modifiche di servizio sulla linea verde. Per motivi di sicurezza legati all’ordine pubblico, le fermate della Metro C Torrenova e Torre Angela saranno completamente chiuse dal 4 luglio e fino alla mattinata del 5 luglio.

La mobilità per l’evento:

Per chi non può fare a meno dell’auto, la parola d’ordine è “interscambio”. Poiché i parcheggi a ridosso dell’evento (Anagnina e Giardinetti) saranno requisiti e chiusi per gestire i flussi pedonali, il Campidoglio invita a lasciare i mezzi privati nei nodi di sosta periferici della rete Atac (la mappa completa è sul sito ufficiale dell’azienda) e proseguire in metropolitana.

Grandi novità anche sul fronte ferroviario grazie agli accordi con Trenitalia. Se da un lato i treni regionali delle linee FL4 e FL6 salteranno la stazione FS di Tor Vergata per evitare assembramenti sui binari, dall’altro sono state attivate promozioni e, soprattutto, due Frecciarossa speciali notturni in partenza da Roma Termini alle 4:00 del mattino del 5 luglio: uno diretto a Torino Porta Nuova (con arrivo alle 9:10) e uno verso Bari Centrale (con arrivo alle 9:23), pensati per riportare a casa l’esercito di fan arrivato da fuori regione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza