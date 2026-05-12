La Regione Lazio stanzia 500mila euro per il turismo accessibile sul litorale e sulle isole

Le spiagge del Lazio si preparano a diventare più accoglienti e prive di barriere. La Regione, attraverso una determinazione della Direzione Inclusione Sociale, ha sbloccato un finanziamento di 500.000 euro destinato ai distretti sociosanitari dei comuni costieri e delle isole di Ponza e Ventotene.

L’obiettivo: garantire il diritto alla balneazione e alla fruizione del demanio marittimo e lacuale per le persone con disabilità, anche gravissima.

Questo nuovo stanziamento si aggiunge ai 3 milioni di euro già messi in campo dall’assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, per il potenziamento dei servizi sulle spiagge libere regionali.

Interventi concreti: sedie anfibie, passerelle e sollevatori

I fondi permetteranno alle amministrazioni locali di dotarsi di strumenti e infrastrutture specifiche per l’estate.

Tra gli interventi previsti figurano:

Ausili per il nuoto: acquisto di sedie a rotelle da spiaggia (modelli JOB) e carrozzine anfibie.

Infrastrutture mobili: installazione di passerelle per il transito agevole in carrozzina e sollevatori per il trasferimento in acqua.

Sicurezza e accoglienza: adeguamento dei pontili, miglioramento delle aree di sosta dedicate e rifacimento dei servizi igienici per garantirne la piena accessibilità.

«Garantire la piena fruizione dei diritti»

«Vogliamo promuovere il diritto alla piena fruizione delle spiagge da parte di tutti i cittadini», ha dichiarato l’assessore all’Inclusione sociale, Massimiliano Maselli. «Questi fondi consentiranno la realizzazione di aree attrezzate che renderanno l’esperienza della balneazione sicura e confortevole, migliorando l’accessibilità delle spiagge libere, dei pontili e delle aree di stazionamento».

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