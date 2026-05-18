La Capitale resta piena: record di turisti anche nel 2026 nonostante caro vita e tensioni globali

Roma non smette di attirare il mondo. E quello che fino a pochi mesi fa veniva liquidato come un effetto temporaneo del Giubileo oggi assume sempre più i contorni di una trasformazione strutturale.

La Capitale continua a crescere, a riempire alberghi, case vacanza, ristoranti e musei, consolidando un trend che ormai va oltre gli eventi straordinari e fotografa un cambiamento profondo nell’economia della città.

I numeri presentati durante l’incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Roma per la ricerca dell’Istituto Piepoli “Turismo: prospettive e opportunità per l’estate 2026” raccontano infatti una città che, nonostante le tensioni internazionali, il caro vita e le incertezze globali, continua a essere una delle mete più desiderate al mondo.

Nella cornice della Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, il turismo romano ha mostrato ancora una volta la sua forza.

Dopo un 2025 già archiviato come anno record, il 2026 conferma che non si è trattato di una parentesi legata all’Anno Santo, ma dell’inizio di una nuova fase di espansione.

Lo scorso anno Roma ha superato quota 27 milioni di arrivi nelle strutture ricettive, sfiorando i 63 milioni di presenze turistiche.

Numeri giganteschi, cresciuti ancora nei primi mesi del 2026: gli arrivi fanno segnare un ulteriore incremento del 3,8 per cento, mentre le presenze aumentano del 2,8 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un’accelerazione che cambia definitivamente prospettiva. Perché il turismo non rappresenta più soltanto una componente importante dell’economia cittadina, ma uno dei suoi motori principali.

Secondo le elaborazioni di Sociometrica, il valore economico generato dal settore ha raggiunto i 13,3 miliardi di euro, mentre nell’ultimo decennio le presenze a Roma sono cresciute dell’80 per cento, con una velocità superiore persino a quella registrata da città come Firenze e Venezia.

Eppure, dietro questa crescita continua, emerge anche il volto di un viaggiatore diverso. Più prudente, più selettivo, più sensibile alla sicurezza e al costo della vita.

La ricerca dell’Istituto Piepoli mostra infatti come l’instabilità internazionale stia influenzando in modo diretto le scelte degli italiani per l’estate 2026.

Le guerre, le tensioni geopolitiche e l’aumento generalizzato dei prezzi stanno modificando abitudini e priorità. Più della metà degli intervistati ammette di aver cambiato i propri programmi di viaggio o di essere ancora indecisa sulla partenza.

La paura di spendere troppo e il timore legato alla sicurezza internazionale diventano elementi centrali nella scelta delle vacanze.

Così cresce il ritorno verso le mete nazionali. L’Italia si conferma la destinazione preferita dalla maggioranza degli italiani, mentre si riduce l’interesse per i viaggi extraeuropei.

Molti scelgono di restare entro i confini nazionali, puntando su città capaci di offrire un mix di cultura, servizi e affidabilità. E Roma, in questo scenario, appare sempre più forte.

Ma il vero nodo resta economico. Inflazione, caro voli ed energia pesano sui bilanci delle famiglie.

Oltre un terzo degli italiani prevede di spendere meno rispetto allo scorso anno per le vacanze estive, mentre quasi la metà proverà a mantenere invariato il proprio budget nonostante i rincari.

È il segnale di un turismo che continua a muoversi, ma con maggiore cautela. Si parte ancora, ma si cercano offerte sostenibili, formule più flessibili e destinazioni considerate sicure. Una dinamica che obbliga anche il settore turistico romano a cambiare passo.

“I dati confermano che il turismo resta centrale per il nostro sistema economico — ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti — ma raccontano anche un viaggiatore molto più informato e attento. Oggi chi sceglie una destinazione cerca qualità, sicurezza e sostenibilità economica. È su questi aspetti che le imprese devono investire”.

Ed è proprio qui che Roma sembra aver trovato la propria forza. La città continua a esercitare un richiamo unico, capace di resistere anche alle crisi internazionali.

Arte, storia, spiritualità, grandi eventi e una rete sempre più ampia di servizi stanno trasformando il turismo nella vera industria della Capitale.

L’effetto Giubileo, dunque, non è finito. Semplicemente, si è trasformato in qualcosa di più grande.

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