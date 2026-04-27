Fendi Couture a Roma: il debutto di Maria Grazia Chiuri il 9 luglio

Dopo lo spettacolo iconico alla Fontana di Trevi per celebrare i 90 anni della maison, Fendi torna a puntare su Roma per aprire un nuovo capitolo della sua storia.

E lo fa affidando la direzione creativa a Maria Grazia Chiuri, che sceglie proprio la Capitale per il suo debutto nell’alta moda della doppia “F”.

Un ritorno carico di significati per la stilista romana, rientrata lo scorso autunno dopo l’esperienza da Dior, pronta ora a rileggere l’identità della maison nel segno delle sue radici.

Un debutto tra memoria e futuro

Per Chiuri si tratta di un ritorno simbolico in un luogo che ha segnato la sua formazione. In passato aveva già contribuito alla storia del marchio, partecipando alla nascita di uno dei suoi prodotti più iconici, la Baguette bag.

Oggi, alla guida creativa, rivendica quel legame con emozione: un percorso che parte dalla tradizione artigianale romana per proiettarsi verso una nuova visione contemporanea dell’alta moda.

Location ancora segreta

La data è già fissata: giovedì 9 luglio. Ma resta top secret la location scelta per la sfilata. Dopo scenari spettacolari come la Fontana di Trevi e le rovine del Palatino, cresce l’attesa per scoprire quale angolo della città farà da sfondo al debutto.

Un mistero che alimenta curiosità e aspettative, in linea con la strategia della maison di trasformare ogni evento in un racconto visivo globale.

Roma al centro della scena

L’evento rappresenta anche un segnale forte per la città. Come sottolineato dall’assessore Alessandro Onorato, Roma sta riconquistando un ruolo centrale nei grandi circuiti internazionali della moda e degli eventi.

Un riconoscimento che passa anche dall’incontro tra una maison storica e una direttrice creativa profondamente legata alla città, capace di interpretarne l’estetica e il patrimonio culturale.

Un’estate di moda e visione

Prima della sfilata, Chiuri sarà protagonista anche di Forma Festival, in programma l’8 e 9 maggio presso La Nuvola, dove incontrerà studenti e giovani talenti delle accademie di moda.

Intanto, il Campidoglio — guidato dal sindaco Roberto Gualtieri — ha già assicurato il massimo supporto organizzativo per un evento che promette immagini destinate a fare il giro del mondo.

Per Roma, il 9 luglio non sarà solo una data nel calendario della moda, ma la conferma di una vocazione sempre più forte: essere laboratorio creativo, crocevia di stile e palcoscenico internazionale.

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