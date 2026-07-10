Categorie: Cultura e Spettacoli Teatro
Municipi: 4 (ex 5) | Quartiere: Casal de' Pazzi
“Agosto, marito mio non ti conosco” a “Ch’Estate a Fà?!”
Sabato 11 luglio 2026 la commedia presso la Casa Ipazia di Alessandria (Viale Rousseau 90)
Alle ore 21.00 di sabato 11 luglio 2026 presso la Casa Ipazia di Alessandria (Viale Rousseau 90), appuntamento con “Ch’ESTATE a FA’?!”, la rassegna estiva di musica e teatro del Municipio Roma IV
In scena la commedia “Agosto, marito mio non ti conosco”, scritta e diretta da Iolanda Zanfrisco, a cura della compagnia ANTA&GO APS.
Ingresso libero
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