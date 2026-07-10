“Agosto, marito mio non ti conosco” a “Ch’Estate a Fà?!”

Alle ore 21.00 di sabato 11 luglio 2026 presso la Casa Ipazia di Alessandria (Viale Rousseau 90), appuntamento con “Ch’ESTATE a FA’?!”, la rassegna estiva di musica e teatro del Municipio Roma IV

In scena la commedia “Agosto, marito mio non ti conosco”, scritta e diretta da Iolanda Zanfrisco, a cura della compagnia ANTA&GO APS.

Ingresso libero

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