“Il Cortile”, uno spettacolo in ricordo del 19 luglio 1943

Domenica 19 luglio 2026 all’interno del cosiddetti palazzoni di Valmelaina verrà portato in scena lo spettacolo “Il Cortile” scritto e diretto da Francesco Stella.

Lo spettacolo “Il Cortile“, già portato in scena con grande successo al Cineteatro33 della Parrocchia del SS. Redentore a Valmelaina nel mese di maggio, è ambientato nel mese di luglio del 1943 proprio all’interno del cortile del complesso Ater sito in via di Valle Melaina 34-46 e racconta la vita dei romani durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 19 luglio del 1943 e il cortile sono, però, legati da un fatto storico dirompente per Roma, il bombardamento di San Lorenzo: infatti fu proprio durante quel bombardamento che cadde una bomba all’interno del cortile che ospiterà lo spettacolo, bomba che per fortuna rimase inesplosa.

La compagnia racconterà questo episodio traendo spunto da una comicissima storia condominiale, ovviamente inventata, ma molto ben contestualizzata dal punto di vista storico.

L’artefice di questa iniziativa è Padre Gabriele, parroco della Parrocchia del SS. Redentore a Valmelaina, che non solo ha avuto questa brillante idea, ma sovvenziona anche tutto l’evento. Lo spettacolo ha il patrocinio del III Municipio e l’ingresso è gratuito, basta portarsi una sedia.

Lo spettacolo è stato anche pubblicato su youtube ed è visionabile al seguente link

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