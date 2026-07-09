Giardini imperfetti” di Maria Pia Santangeli

«Solo a distanza di anni ho capito l’importanza che ha avuto per me l’esperienza che ho guadagnato da quel pezzo di terra che è stato il mio piccolo giardino. Devo riconoscerlo, ho lavorato molto, ma il grosso del lavoro l’ha fatto il giardino stesso dentro di me. Mi ha insegnato tanto, più delle persone, più dei libri».

Queste le parole di Maria Pia Santangeli, autrice del nuovo libro Giardini imperfetti. Otto racconti per gli amanti della natura (Noripios, 152 pp., 13 Euro).

Otto storie, molti personaggi, un unico leitmotiv: il rapporto con i giardini. Giardini sognati, immaginati, ricordati… in una parola, imperfetti. Come imperfetta è la vita, che pur segnata da conflitti e dolori, non perde mai la forza di rifiorire. Esattamente come la natura, che se trattata con cura e amore, possiede la capacità di rigenerarsi e, a sua volta, rigenerare l’essere umano.

In questa piccola prosa d’elezione, Santangeli ci svela non solo una passione personale nata tardivamente, ma forse anche il segreto per vivere felici. Un libro dalla vocazione universale, destinato naturalmente a ciascuno: “alle farfalle, agli uccelli, alle lucertole”, agli “amici, lettori e poeti”, “a chi cura con amore orti, giardini e balconi, e a quelli che non lo hanno un giardino, ma lo sognano”.

Maria Pia Santangeli vive a Rocca di Papa, nella cornice degli splendidi Castelli Romani, dove svolge un’intensa attività culturale organizzando eventi, conferenze e circoli di lettura.

È un’affermata autrice di fiabe per ragazzi e libri dedicati alla storia e alle tradizioni del territorio, come Rocca di Papa al tempo della crespigna e dei sugamèle (1994; 2023); Boscaioli e carbonai nei Castelli Romani (2005; 2020); Streghe, spiriti e folletti – L’immaginario popolare nei Castelli Romani e non solo (2013); Pane insanguinato – Rocca di Papa racconta i suoi anni di guerra attraverso 200 testimonianze (2016).

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