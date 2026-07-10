Festa de’ Noantri: dal 17 luglio l’edizione 2026

Dal 17 al 25 luglio 2026 torna a Trastevere la Festa de’ Noantri, una delle ricorrenze più amate e identitarie di Roma, legata alla devozione popolare per la Madonna Fiumarole e al senso di appartenenza dei trasteverini, i “noi altri” del rione.

L’edizione 2026, realizzata dall’Associazione Il Posto delle Fragole APS, propone un programma diffuso di iniziative gratuite dedicate a cittadini, famiglie, residenti e visitatori, tra piazze, vicoli e luoghi simbolo del quartiere.

Il cuore della manifestazione sarà Piazza Santa Maria in Trastevere, dove dal 17 al 25 luglio si terranno nove serate di spettacolo a partecipazione libera.

Ad aprire il programma sarà il concerto della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, seguito dal concerto-reading Liberi Sempre – Ancora una volta con Michela Ponzani, dalla comicità di Pezzi Comici in una Piazza – Trastevere si racconta e dal cabaret di Sergio Giuffrida con Genitori Romani.

Il calendario proseguirà con Dalla Pizzica al Flamenco, Roma. Meraviglie, contraddizioni, poesia, la Stornellata romana, il concerto Omaggio a Roma con Raffaella Misiti & Le Romane e Pino Marino, e si chiuderà il 25 luglio con Sanpietrino Disco, concerto dei Burning Season.

Accanto agli eventi del palco principale, la Festa proporrà attività diffuse nel rione: iniziative per bambini e famiglie in Piazza San Cosimato, incontri dedicati al benessere e all’invecchiamento attivo ai Giardini di Donna Olimpia, visite guidate al Museo di Roma in Trastevere, una passeggiata culturale con la storica dell’arte Valeria Danesi e performance teatrali site specific.

Tra gli appuntamenti speciali, il 23 luglio è in programma Francesco. Il passo leggero, performance teatrale dedicata a San Francesco d’Assisi in occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo. Nei giorni 21, 24 e 25 luglio, inoltre, il progetto Trastevere recita nei vicoli porterà brevi interventi teatrali negli scorci più suggestivi del quartiere, trasformando il rione in un palcoscenico a cielo aperto.

Confermata anche City Adventure – Trastevere in gioco, esperienza di gaming urbano in italiano e inglese che guiderà il pubblico alla scoperta del patrimonio culturale del rione attraverso enigmi, quiz e tappe interattive.

Tutte le iniziative sono a partecipazione libera, salvo le visite al Museo di Roma in Trastevere , gratuite per i residenti a Roma e soggette al solo costo del biglietto d’ingresso per i non residenti.

“La Festa de’ Noantri è parte dell’identità più autentica di Trastevere e rappresenta un momento di grande valore per la comunità del rione. Il programma di quest’anno coinvolge piazze, vicoli e luoghi simbolo del quartiere con iniziative pensate per tutte le generazioni, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione dei cittadini. È un’occasione per vivere gli spazi pubblici in modo condiviso, riscoprendo le tradizioni e il patrimonio culturale che rendono Trastevere un luogo unico della nostra città”, ha dichiarato la presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi.

“La Festa de’ Noantri rappresenta molto più di una tradizione popolare: è un’espressione viva della responsabilità pubblica della cultura, capace di custodire la memoria e, al tempo stesso, di rinnovare il senso di appartenenza a una comunità. Sostenere questa manifestazione significa investire in un patrimonio culturale immateriale che continua a generare relazioni, partecipazione e identità, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro tra storia e contemporaneità. È questa la funzione più profonda delle politiche culturali: non limitarsi a conservare il passato, ma alimentare un immaginario condiviso che renda la città più consapevole, inclusiva e viva“, ha aggiunto Giulia Silvia Ghia, assessora alla Cultura del Municipio Roma I Centro.

La LOCANDINA e il PROGRAMMA.

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