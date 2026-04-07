Pasqua da record a Roma: 1,2 milioni di presenze. Gualtieri: “Battuto anche il 2025”

Roma si conferma regina indiscussa del turismo internazionale. Il ponte di Pasqua si chiude con numeri da capogiro, segnando l’ennesimo primato per la Città Eterna.

A tracciare il bilancio, ospite della trasmissione “10 minuti” su Rete4, è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha snocciolato dati che superano persino le rosee previsioni della vigilia.

I numeri del successo

Nonostante i venti di guerra in Medio Oriente potessero far temere una frenata, la voglia di Roma ha vinto su tutto.

Presenze totali: Circa 1,2 milioni tra venerdì 3 e lunedì 6 aprile.

Arrivi: Quasi mezzo milione di turisti hanno varcato le porte della città.

Il confronto: Superato il record storico dello scorso anno, con una crescita costante che premia la programmazione a lungo termine.

«È chiaro che si tratta di prenotazioni effettuate mesi fa – ha precisato Gualtieri – ma il dato è inequivocabile: Roma tiene e cresce». Il calo fisiologico di visitatori dall’Asia e dal quadrante mediorientale è stato infatti ampiamente compensato da un ritorno massiccio del turismo interno e da un fortissimo afflusso dai paesi europei.

L’effetto “Archeostazione”: file per la Metro C

Se il Colosseo resta il sovrano assoluto dei desideri dei viaggiatori, la vera sorpresa di queste festività è stata sotterranea. La nuova stazione Colosseo della Metro C è ufficialmente diventata un fenomeno di costume, oltre che un nodo logistico.

L’allestimento museale della stazione — che espone i reperti emersi durante gli scavi — ha attirato migliaia di curiosi, trasformandosi in un contenuto virale sui social network.

«Ho visto video di lunghe file non solo per i monumenti, ma proprio per visitare la stazione Colosseo – ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco – un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra come la grande archeologia possa dialogare con la modernità dei trasporti».

Un modello vincente

I dati confermano sostanzialmente le stime dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (EBTL), consolidando un modello di accoglienza che sembra non risentire delle incertezze globali.

La Capitale si proietta ora verso i prossimi appuntamenti primaverili con la consapevolezza di aver ritrovato una centralità assoluta nelle rotte del turismo mondiale.

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