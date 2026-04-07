Pasqua da record a Roma: 1,2 milioni di presenze. Gualtieri: “Battuto anche il 2025”
Boom di italiani ed europei, mentre la stazione Colosseo della Metro C diventa la nuova "star" dei social
Roma si conferma regina indiscussa del turismo internazionale. Il ponte di Pasqua si chiude con numeri da capogiro, segnando l’ennesimo primato per la Città Eterna.
A tracciare il bilancio, ospite della trasmissione “10 minuti” su Rete4, è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha snocciolato dati che superano persino le rosee previsioni della vigilia.
I numeri del successo
Nonostante i venti di guerra in Medio Oriente potessero far temere una frenata, la voglia di Roma ha vinto su tutto.
Presenze totali: Circa 1,2 milioni tra venerdì 3 e lunedì 6 aprile.
Arrivi: Quasi mezzo milione di turisti hanno varcato le porte della città.
Il confronto: Superato il record storico dello scorso anno, con una crescita costante che premia la programmazione a lungo termine.
«È chiaro che si tratta di prenotazioni effettuate mesi fa – ha precisato Gualtieri – ma il dato è inequivocabile: Roma tiene e cresce». Il calo fisiologico di visitatori dall’Asia e dal quadrante mediorientale è stato infatti ampiamente compensato da un ritorno massiccio del turismo interno e da un fortissimo afflusso dai paesi europei.
L’effetto “Archeostazione”: file per la Metro C
Se il Colosseo resta il sovrano assoluto dei desideri dei viaggiatori, la vera sorpresa di queste festività è stata sotterranea. La nuova stazione Colosseo della Metro C è ufficialmente diventata un fenomeno di costume, oltre che un nodo logistico.
L’allestimento museale della stazione — che espone i reperti emersi durante gli scavi — ha attirato migliaia di curiosi, trasformandosi in un contenuto virale sui social network.
«Ho visto video di lunghe file non solo per i monumenti, ma proprio per visitare la stazione Colosseo – ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco – un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra come la grande archeologia possa dialogare con la modernità dei trasporti».
Un modello vincente
I dati confermano sostanzialmente le stime dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (EBTL), consolidando un modello di accoglienza che sembra non risentire delle incertezze globali.
La Capitale si proietta ora verso i prossimi appuntamenti primaverili con la consapevolezza di aver ritrovato una centralità assoluta nelle rotte del turismo mondiale.
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