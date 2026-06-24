Primato globale per Fiumicino, il “Leonardo da Vinci” è ancora il miglior aeroporto d’Europa

Nessuno come Roma Fiumicino in Europa. Il “Leonardo da Vinci” scrive una nuova pagina di storia del trasporto aereo continentale, conquistando per l’ottava volta dal 2018 – e per la quinta volta consecutiva – l’ACI EUROPE Best Airport Award 2026.

Il prestigioso riconoscimento, promosso dall’associazione internazionale che rappresenta tutti gli scali europei, è stato assegnato ufficialmente ieri sera a Praga durante l’annuale Assemblea Congressuale.

Fiumicino ha sbaragliato la concorrenza nella categoria regina: quella degli hub strategici con un traffico superiore ai 40 milioni di passeggeri l’anno.

A decretare il trionfo dello scalo della Capitale è stata una giuria indipendente composta dai massimi vertici delle istituzioni aeronautiche mondiali, tra cui i rappresentanti della Commissione Europea, di Eurocontrol, di Easa, di Ecac e del Sesar Joint Undertaking.

Sotto la lente degli esperti sono finiti tre pilastri del “modello Fiumicino”: l’eccellenza e l’accoglienza del personale di terra, l’accelerazione sulla trasformazione digitale e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture.

Un modello da record: superato il muro dei 51 milioni di passeggeri

Il premio di ieri sera bissa l’altro storico sigillo incassato a febbraio, il Best European Airport assegnato direttamente dai viaggiatori nell’ambito dell’Airport Service Quality di ACI World.

Un plebiscito commerciale e qualitativo che arriva dopo un anno d’oro: nel 2025, infatti, il Leonardo da Vinci ha polverizzato ogni record precedente, superando per la prima volta la barriera dei 51 milioni di passeggeri annui.

I successi odierni aprono la strada a un domani ancora più ambizioso. Aeroporti di Roma (ADR) ha infatti già tracciato la rotta industriale con un nuovo Masterplan sostenibile da ben 9 miliardi di euro.

L’obiettivo è potenziare lo scalo per intercettare i flussi futuri: le stime proiettano la domanda di traffico al 2046 fino a quota 100 milioni di passeggeri, una crescita verticale che posizionerà l’hub romano tra i giganti del mondo occidentale.

L’Ad Troncone: «Un progetto di primario interesse nazionale»

Il balzo in avanti di Fiumicino, società controllata dal Gruppo Mundys, consolida il ruolo dell’aeroporto come principale porta d’accesso turistica ed economica dell’Italia.

Un concetto ribadito con forza dall’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone:

«Confermare Fiumicino al vertice d’Europa significa dare continuità a un modello industriale che unisce qualità del servizio, efficienza operativa, innovazione e sostenibilità. Questo risultato appartiene alle nostre persone e a tutta la comunità aeroportuale, ma guarda soprattutto al futuro. La centralità globale di Roma richiede infrastrutture adeguate e una visione di lungo periodo. Vogliamo consolidare l’hub come piattaforma strategica per la competitività del Paese: lavorare in questa direzione significa supportare il turismo e l’economia, intercettando una quota crescente di flussi intercontinentali».

A certificare lo status internazionale dello scalo romano c’è anche il verdetto della classifica mondiale Skytrax, l’Oscar degli aeroporti basato sui sondaggi globali, che ha inserito Fiumicino al settimo posto nella Top Ten dei migliori aeroporti del mondo.

Con il nuovo piano miliardario di investimenti alle porte, la sfida ai colossi asiatici e mediorientali è ufficialmente aperta.

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