Crollo delle nascite a Roma: culle vuote in centro, ma la periferia est batte la media nazionale
Nel 2025 iscritto all'anagrafe il minimo storico di 15.961 nuovi nati. Il centro monumentale si spopola (4,4 nati ogni mille residenti), mentre le torri di Borghesiana e Tor Bella Monaca si confermano il motore demografico della Capitale
Roma fa sempre meno figli, e quelli che nascono scelgono la periferia. La crisi demografica che attanaglia l’Italia morde con ferocia ancora maggiore all’ombra del Campidoglio, disegnando una città anagraficamente spaccata in due.
I dati più recenti elaborati dall’Ufficio Statistica di Roma Capitale certificano un inverno demografico che per il centro storico somiglia ormai a un deserto, ma svelano anche una clamorosa resistenza delle estreme periferie orientali, capaci di viaggiare a ritmi di natalità superiori alla stessa media nazionale.
Nel corso del 2025, a Roma sono stati iscritti all’anagrafe appena 15.961 nuovi nati. Il dato fotografa una picchiata preoccupante se confrontato con i 17.369 nati del 2024, e diventa drammatico se rapportato al 2019, rispetto al quale la città ha perso per strada oltre quattromila culle.
Con un tasso di natalità cittadino fermo a 5,7 nascite ogni mille abitanti, la Capitale si posiziona nettamente al di sotto della media italiana (pari a 6,3).
La mappa del ricambio generazionale: il primato dei municipi
La geografia delle culle romane mostra che la natalità è ormai una questione di confini urbani. Se si guardano i numeri assoluti, i quartieri più popolosi della città mantengono il primato della resistenza, ma è il rapporto con la popolazione residente a svelare la vera fisionomia del fenomeno.
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