Dalla carta al web, dal web al PDF: continua il viaggio di Abitarearoma

Dopo quasi quarant’anni di informazione locale e oltre vent’anni di presenza sul web, Abitarearoma compie un nuovo passo nel suo percorso editoriale: nasce il supplemento in PDF.

Non si tratta di una semplice raccolta di articoli, ma di un nuovo strumento pensato per accompagnare i lettori nella scoperta della città.

Un formato agile, moderno e completamente interattivo che seleziona e organizza alcuni dei contenuti più significativi pubblicati sul nostro sito, offrendo una lettura piacevole e immediata anche da smartphone, tablet e computer.

Le radici di questo progetto affondano lontano nel tempo. Tutto è iniziato nel 1987 con il giornale cartaceo Abitare A. Nel 2000 abbiamo scelto di investire sul web intuendo le potenzialità della rivoluzione digitale e nel 2002 abbiamo registrato la testata giornalistica Abitare a Roma.

Dal 2005 abbiamo iniziato a costruire un grande archivio digitale che oggi raccoglie oltre 92.000 articoli dedicati alla Capitale, ai suoi quartieri, alle sue trasformazioni e alle persone che la vivono ogni giorno.

Un patrimonio informativo enorme che continua a crescere quotidianamente e che nel solo 2025 ha generato oltre 5,5 milioni di pagine visualizzate.

Proprio questa ricchezza rappresenta la ragione principale della nascita del PDF. Viviamo in un’epoca caratterizzata da un flusso continuo di informazioni, notifiche e aggiornamenti. Spesso contenuti importanti rischiano di passare inosservati. Con questo nuovo supplemento vogliamo offrire ai lettori una selezione ragionata delle notizie più interessanti, degli approfondimenti più utili e delle storie che meritano di essere lette con attenzione.

Il PDF è inoltre completamente interattivo. Attraverso link e rimandi interni sarà possibile raggiungere in un solo clic gli articoli completi pubblicati sul sito, accedere a gallerie fotografiche, video, documenti e contenuti di approfondimento.

Accanto alla sua funzione editoriale, il supplemento rappresenta anche una nuova opportunità per le attività economiche del territorio. Imprese, professionisti, artigiani e commercianti potranno promuovere la propria realtà all’interno di un prodotto editoriale curato e distribuito a una comunità di lettori particolarmente attenta alla vita dei quartieri e della città.

Il progetto cresce grazie alla fiducia dei lettori, al sostegno degli inserzionisti e al lavoro quotidiano della redazione.

Per questo invitiamo a scaricare il PDF, conservarlo sul proprio dispositivo e condividerlo con amici, familiari e contatti attraverso WhatsApp, e-mail e social network.

La buona informazione locale vive anche grazie al passaparola.

Buona lettura. (CLICCA QUI PER LEGGERE)

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