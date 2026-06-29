Prugna: il frutto estivo tra polifenoli, fibre e protezione antiossidante

La prugna (Prunus domestica L.) appartiene alla famiglia delle Rosaceae, la stessa di ciliegie, pesche, albicocche e mandorle. È un frutto consumato da secoli, fresco oppure trasformato in succhi, confetture, puree e prodotti essiccati. Le diverse varietà possono presentare colori molto differenti, e questa variabilità riflette anche differenze nella composizione dei pigmenti e dei composti bioattivi.

Dal punto di vista nutrizionale, la prugna è un frutto ricco di acqua, con un contenuto moderato di zuccheri naturali e una buona presenza di fibre. Contiene vitamine, tra cui vitamina C, vitamina A, vitamina K e alcune vitamine del gruppo B, oltre a minerali come potassio, magnesio, calcio e fosforo.

Il suo gusto caratteristico nasce dall’equilibrio tra dolcezza e acidità, dovuto soprattutto alla presenza di zuccheri e acidi organici come l’acido malico e l’acido citrico.

Uno degli aspetti più interessanti della prugna riguarda la sua componente fenolica. Le prugne sono infatti una fonte importante di polifenoli, tra cui acidi fenolici, flavonoli, antociani e flavan-3-oli. Tra i composti più rappresentativi si trovano acido clorogenico, acido neoclorogenico, acido criptoclorogenico, caffeico e altri derivati fenolici. Queste molecole contribuiscono alla capacità antiossidante del frutto. Gli antiossidanti aiutano a contrastare lo stress ossidativo, un processo legato all’invecchiamento cellulare e allo sviluppo di diverse patologie croniche.

Il colore della buccia, soprattutto nelle varietà rosse e viola, è in parte dovuto agli antociani, pigmenti naturali che partecipano alla protezione delle cellule e alla qualità nutrizionale del frutto.

La prugna contiene anche carotenoidi, composti associati alla colorazione gialla e aranciata di alcune varietà e al supporto della funzione visiva e della protezione cellulare. Insieme a vitamina C e polifenoli, questi pigmenti contribuiscono a rendere la prugna un alimento interessante all’interno di una dieta ricca di vegetali.

Dal punto di vista funzionale, la prugna è studiata per diversi possibili effetti benefici. I suoi composti bioattivi sono stati associati ad attività antiossidante, antinfiammatoria e di supporto al metabolismo glucidico e lipidico. Questo non significa che la prugna abbia un effetto terapeutico diretto, ma che il suo consumo regolare, in un’alimentazione equilibrata, può contribuire alla prevenzione nutrizionale.

Un ruolo importante è svolto anche dalle fibre. Le fibre della prugna aiutano la regolarità intestinale, favoriscono il senso di sazietà e possono contribuire a modulare l’assorbimento degli zuccheri. Questo rende la prugna un frutto adatto anche a chi cerca alimenti dolci ma non eccessivamente calorici, purché inseriti in porzioni adeguate.

La composizione della prugna può variare molto in base alla cultivar, al grado di maturazione, al clima, al terreno e alle modalità di conservazione. Anche la trasformazione influenza il profilo nutrizionale: essiccazione, cottura e produzione di succhi possono concentrare alcune sostanze e ridurne altre, modificando zuccheri, fibre e composti sensibili al calore.

Le prugne sono state tradizionalmente apprezzate anche nelle regioni montane e collinari, dove vengono consumate fresche o trasformate per conservarle più a lungo. Nei sistemi alimentari tradizionali, il frutto è valorizzato sia per il sapore sia per il contributo nutrizionale, grazie alla presenza di zuccheri, minerali, acidi organici e composti fenolici.

La ricetta: Crostini con prugne arrostite, caprino e miele.

Ingredienti

8 prugne mature ma sode

150 g di formaggio caprino fresco

8 fette di pane casereccio

2 cucchiai di miele

30 g di noci tritate grossolanamente

Qualche fogliolina di timo fresco

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Dosi per 4 persone

Procedimento

Lavare le prugne, dividerle a metà eliminando il nocciolo.Disporle su una teglia, condire con un filo d’olio e una macinata di pepe. Cuocere in forno a 200°C per circa 15 minuti, finché saranno morbide e leggermente caramellate.

Tostare le fette di pane. Spalmare il caprino sui crostini ancora caldi. Adagiare sopra le prugne arrostite. Completare con il miele, le noci tritate e qualche fogliolina di timo.

Servire subito con un filo di olio extravergine.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

– International Journal of Food Properties 26 (2023) 2388–2406. https://doi.org/10.1080/10942912.2023.2249254

-Bioactives in Fruit: Health Benefits and Functional Foods (2013) 125–167. https://doi.org/10.1002/9781118635551.ch7

-Food Reviews International 41 (2025) 1360–1389. https://doi.org/10.1080/87559129.2024.2442666

-Fruits Grown in Highland Regions of the Himalayas (2021) 169–177. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75502-7

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza