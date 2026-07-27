Anguria: acqua, licopene e citrullina in un frutto estivo funzionale

L’anguria (Citrullus lanatus L.) appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, la stessa di melone, cetriolo, zucca e zucchina. È uno dei frutti più consumati al mondo, apprezzato per il sapore dolce, l’elevato contenuto di acqua e la polpa colorata, che può variare dal rosso al rosa fino al giallo a seconda della varietà.

Dal punto di vista nutrizionale, l’anguria è un frutto a bassa densità calorica, composto per oltre il 90% da acqua. Questa caratteristica la rende particolarmente adatta nei mesi caldi, quando contribuisce all’idratazione e alla sensazione di freschezza. Contiene zuccheri naturali come fruttosio, glucosio e saccarosio, responsabili del gusto dolce, ma in una matrice ricca di acqua e povera di grassi.

L’anguria apporta anche vitamine e minerali, tra cui vitamina C, vitamina A, potassio, magnesio, fosforo e piccole quantità di ferro.

Il suo profilo nutrizionale è semplice ma interessante: fornisce micronutrienti e composti vegetali in una forma leggera e facilmente inseribile nella dieta quotidiana.

Uno dei composti più caratteristici dell’anguria è il licopene, un carotenoide responsabile del colore rosso della polpa.

Il licopene è noto per la sua attività antiossidante e per il possibile ruolo nella protezione dallo stress ossidativo. Insieme al beta-carotene e ad altri pigmenti naturali, contribuisce al valore funzionale del frutto e alla sua capacità di sostenere la protezione cellulare.

Un altro elemento distintivo è la citrullina, un amminoacido presente in quantità rilevanti nell’anguria. La citrullina è precursore dell’arginina, coinvolta nella produzione di ossido nitrico, una molecola importante per il rilassamento dei vasi sanguigni e la regolazione della funzione vascolare. Per questo motivo, l’anguria è stata studiata in relazione alla salute cardiovascolare e alla pressione arteriosa.

Le evidenze disponibili indicano che il consumo di anguria o l’integrazione con citrullina può contribuire a migliorare alcuni parametri cardiometabolici, in particolare la pressione sanguigna. Alcuni studi clinici hanno osservato riduzioni della pressione dopo assunzione di anguria o citrullina, mentre gli studi su modelli animali suggeriscono possibili effetti anche sul metabolismo dei lipidi e del glucosio.

Dal punto di vista metabolico, l’anguria è interessante anche per il suo basso apporto energetico e per il potenziale ruolo nel controllo del peso. Alcuni studi suggeriscono che possa favorire la sazietà e migliorare alcuni indicatori legati al profilo lipidico e allo stress ossidativo, soprattutto se consumata al posto di snack più calorici.

L’attività antiossidante dell’anguria non dipende da un solo composto. Oltre al licopene, sono presenti vitamina C, beta-carotene, polifenoli e altri fitocomposti. Queste molecole possono contribuire a contrastare i radicali liberi e a ridurre i processi infiammatori, due aspetti coinvolti nello sviluppo di molte malattie croniche.

Un tema particolarmente attuale riguarda anche gli scarti dell’anguria. La parte edibile rappresenta circa il 60% del frutto, mentre buccia e semi costituiscono una quota importante spesso eliminata. Eppure, questi sottoprodotti contengono fibre, proteine, minerali, acidi grassi, peptidi e composti fitochimici con potenziale interesse nutrizionale e tecnologico.

La buccia, in particolare la parte bianca interna, contiene fibre e citrullina, mentre i semi sono ricchi di proteine, lipidi, minerali e composti bioattivi. Per questo motivo, negli ultimi anni sono stati studiati come ingredienti per alimenti funzionali, prodotti da forno, snack, bevande, integratori e applicazioni cosmetiche.

La valorizzazione di buccia e semi ha anche un significato ambientale. L’anguria genera grandi quantità di scarti agroindustriali, e trasformarli in ingredienti utili può ridurre gli sprechi e aumentare il valore nutrizionale di nuovi prodotti alimentari. In questa prospettiva, l’anguria non è solo un frutto estivo, ma anche una risorsa per l’innovazione alimentare sostenibile.

La ricetta: Granita all’anguria

Ingredienti

800 g di polpa di anguria

60 g di zucchero (facoltativo, se l’anguria è poco dolce)

Succo di 1/2 arancia + 1/2 limone

Procedimento

Frullare tutto, versare in un contenitore basso e mettere in freezer. Mescolare con una forchetta ogni 30-40 minuti per circa 3 ore, fino a ottenere una consistenza granulosa. Servire con gelato alla vaniglia.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

-Cogent Food & Agriculture 12 (2026) 2673601. https://doi.org/10.1080/23311932.2026.2673601

-Food Bioscience 61 (2024) 104609. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2024.104609

-Current Atherosclerosis Reports 23 (2021) 81. https://doi.org/10.1007/s11883-021-00978-5

-Molecules 25 (2020) 5258. https://doi.org/10.3390/molecules25225258

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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