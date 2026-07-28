Lenticchia: piccolo legume tra proteine vegetali, fibre e sostenibilità

La lenticchia (Lens culinaris Medik.) è uno dei legumi più antichi coltivati dall’uomo e ancora oggi rappresenta un alimento fondamentale in molte tradizioni alimentari. È consumata in diverse forme, intera o decorticata, ed è particolarmente diffusa nelle cucine mediterranee, mediorientali e asiatiche.

La sua importanza deriva non solo dal valore nutrizionale, ma anche dal ruolo che può avere nei modelli alimentari sostenibili.

Dal punto di vista nutrizionale, la lenticchia è soprattutto una buona fonte di proteine vegetali. Il contenuto proteico è elevato rispetto a molti altri alimenti di origine vegetale e rende questo legume particolarmente interessante nelle diete a ridotto consumo di alimenti animali.

Le proteine della lenticchia forniscono amminoacidi essenziali e non essenziali, anche se, come avviene per molti legumi, possono essere utilmente abbinate ai cereali per migliorare l’equilibrio complessivo del profilo amminoacidico.

Accanto alle proteine, le lenticchie contengono una quota importante di carboidrati complessi. L’amido presente è in parte digerito lentamente, contribuendo a un rilascio più graduale del glucosio dopo il pasto. Questa caratteristica, insieme alla presenza di fibra alimentare, rende le lenticchie interessanti per il controllo della risposta glicemica e per il senso di sazietà.

La fibra è uno degli elementi più rilevanti della lenticchia. Favorisce la regolarità intestinale, contribuisce al benessere del microbiota e può aiutare a modulare l’assorbimento di zuccheri e grassi. Alcuni carboidrati non digeribili, come gli oligosaccaridi, vengono fermentati dai batteri intestinali e possono agire da substrato per la crescita di microrganismi benefici.

Le lenticchie sono anche una fonte significativa di minerali. Tra i più rappresentativi si trovano ferro, zinco, potassio, fosforo, magnesio, manganese e rame. Il ferro è particolarmente importante nelle diete vegetali, anche se la sua biodisponibilità può essere limitata dalla presenza di alcuni composti anti-nutrizionali.

Tecniche come ammollo, cottura, germinazione e fermentazione possono contribuire a migliorarne l’assorbimento.

Oltre ai nutrienti principali, la lenticchia contiene numerosi composti bioattivi. Tra questi si trovano polifenoli, flavonoidi, acidi fenolici, lignani, fitosteroli, saponine e tannini. Una parte rilevante di questi composti è localizzata nel tegumento, cioè nella parte esterna del seme. Per questo motivo, le lenticchie intere possono presentare un profilo fitochimico diverso rispetto a quelle decorticate.

I polifenoli delle lenticchie sono associati a una buona capacità antiossidante. Ciò significa che possono contribuire a contrastare lo stress ossidativo, un processo coinvolto nell’invecchiamento cellulare e nello sviluppo di molte malattie croniche. Alcuni studi evidenziano anche la presenza di acidi fenolici come acido ferulico, caffeico, vanillico e p-cumarico, composti di interesse per la loro attività biologica e la potenziale biodisponibilità.

Dal punto di vista funzionale, il consumo di lenticchie è stato associato a diversi possibili benefici: migliore controllo della glicemia, riduzione del colesterolo, supporto alla salute cardiovascolare e contributo alla gestione del peso corporeo. Questi effetti non dipendono da un singolo componente, ma dalla combinazione di proteine, fibre, amido lentamente digeribile, minerali e fitocomposti.

Va ricordata anche la presenza di composti tradizionalmente definiti “antinutrizionali”, come fitati, tannini, lectine e inibitori delle proteasi. Queste sostanze possono ridurre la disponibilità di alcuni nutrienti, ma non vanno considerate solo negativamente: in alcuni casi contribuiscono anche ad attività biologiche utili. La cottura e altri trattamenti domestici o industriali ne riducono comunque l’impatto.

La lavorazione delle lenticchie è un aspetto importante. Decorticazione e spezzatura sono tra i trattamenti più comuni, mentre farine, frazioni proteiche e frazioni amidacee sono sempre più utilizzate per sviluppare alimenti innovativi.

Le lenticchie possono essere impiegate in pani, cracker, snack estrusi, barrette, prodotti vegetali e alimenti arricchiti, rispondendo alla crescente domanda di ingredienti vegetali ricchi di proteine.

La ricetta: Polpette di lenticchie

Ingredienti

250 g di lenticchie cotte e ben scolate

1 uovo

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

50 g di pangrattato (più quello necessario per la panatura)

1 spicchio d’aglio tritato (facoltativo)

2 cucchiai di prezzemolo tritato

Sale q.b.

Pepe q.b.

½ cucchiaino di paprika dolce o affumicata

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Dosi per 4 persone

Procedimento

Schiacciare le lenticchie con una forchetta oppure frullarle grossolanamente. Aggiungere uovo, Parmigiano, pangrattato, aglio, prezzemolo, paprika, sale e pepe. Mescolare fino a ottenere un composto compatto. Se troppo morbido, aggiungere altro pangrattato. Formare delle polpette grandi come una noce e passarle leggermente nel pangrattato.

Rosolare le polpette con poco olio extravergine per otto-dieci minuti, girandole delicatamente fino a doratura uniforme.

Salsa di accompagnamento

Per renderle ancora più gustose, servirle con una salsa di pomodoro semplice: 400 grammi di passata di pomodoro, due cucchiai di olio EVO, uno spicchio d’aglio, basilico fresco e sale quanto basta. Far soffriggere l’aglio nell’olio, aggiungere la passata e cuocere per 15-20 minuti. Unire le polpette negli ultimi 5 minuti per farle insaporire.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

-Organic Agriculture 5 (2015) 179–187. https://doi.org/10.1007/s13165-014-0086-y

-Food Reviews International 40 (2024) 2024–2054. https://doi.org/10.1080/87559129.2023.2245073

-Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism 6 (2013) 3–16. https://doi.org/10.1007/s12349-012-0109-8

-Legume Science 5 (2023) e169. https://doi.org/10.1002/leg3.169

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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