Torrino, festa al parco “La Porta di Valentina”: torna la teleferica dopo gli anni dell’abbandono

Le grida dei bambini, le mamme con i passeggini e i primi appassionati di fitness pronti a testare gli attrezzi sotto il sole. Ha il sapore del riscatto e della festa di quartiere l’inaugurazione del parco “La Porta di Valentina”, l’area verde nel cuore del Torrino rimasta a lungo al centro delle lamentele dei residenti per lo stato di progressivo degrado delle sue strutture.

Da oggi lo spazio si presenta con un volto completamente ridisegnato grazie a un piano di riqualificazione integrale che ha riportato al loro posto le attrazioni storiche del giardino, a partire dalla celebre teleferica, rimossa anni fa perché non più sicura e oggi finalmente ricostruita da capo.

Al taglio del nastro, avvenuto nei giorni scorsi, hanno preso parte i vertici del IX Municipio e i rappresentanti del Comitato di Quartiere Torrino-Mezzocammino, l’anima civica che più di ogni altra ha spinto e vigilato sui tavoli istituzionali per ottenere i fondi e l’apertura del cantiere.

Dalle stanze della politica ai fondi municipali

La storia del recupero del parco affonda le radici in un asse trasversale che ha visto collaborare diversi livelli istituzionali. La prima spinta al progetto è arrivata dall’interessamento di Andrea De Priamo, ex consigliere comunale in Assemblea Capitolina e oggi senatore di Fratelli d’Italia.

Rcolta l’esigenza del territorio, il parlamentino del IX Municipio ha provveduto a blindare le coperture economiche necessarie inserendo la voce di spesa direttamente all’interno del proprio bilancio interno. A gestire la complessa macchina dei lavori e i contatti quotidiani con il territorio è stato invece il vicepresidente del Municipio, Augusto Gregori, che ha lavorato in stretta sinergia con il direttivo del comitato locale guidato da Francesco Aurea.

Zipline di venti metri e torri di robinia: la nuova mappa del parco

L’intervento di ristrutturazione ha ridisegnato da zero l’intero distretto ludico, puntando su materiali eco-compatibili ad alta resistenza e su standard di sicurezza stradali rigidi.

Il cuore dell’area è la nuova attrazione per i ragazzi:

La Teleferica (Zipline): una campata lunga 20 metri, realizzata in solido legno di robinia e dotata di un moderno sistema a doppio seggiolino per raddoppiare i flussi di discesa;

L’area piccoli: installate tre torri con scivoli, una serie di altalene di ultima generazione, una casetta in legno per i giochi di ruolo e una palestrina multi-attività per la coordinazione motoria;

Il circuito Fitness: una zona del prato attrezzata con macchinari per la ginnastica dolce e il calisthenics all’aperto.

«Finalmente questo spazio è tornato a essere vissuto ogni giorno con serenità da decine di famiglie», commenta entusiasta il presidente del comitato, Francesco Aurea. «Dopo le innumerevoli richieste e i solleciti avanzati nel tempo dai residenti, il parco viene riconsegnato alla cittadinanza non solo riparato, ma arricchito. È la prova provata che quando istituzioni e cittadinanza attiva remano nella stessa direzione, i risultati per la comunità arrivano».

A certificare la fine dei lavori, durante la festa inaugurale, è arrivato anche un momento di divertimento fuori protocollo: a testare per primi la stabilità della nuova teleferica, spinti dalle risate dei bambini presenti sul prato, sono stati infatti l’assessora municipale allo Sport, Francesca Villani, e lo stesso vicepresidente Augusto Gregori, sancendo così la fine di un lungo digiuno di socialità per il Torrino.

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