La fine dell’Aniene

Migliaia di anni fa il fiume Aniene trasportava travertino e tufo per la costruzione dell’impero, era utilizzato come importante via commerciale ed economica di tutto il sistema romano e laziale.

Oggi i tempi sono cambiati. Al posto del travertino di Tivoli e del tufo dalle cave di Tor Cervara o di Salone, trasporta frigoriferi.

Ne aveva già parlato Giordano Rossi, in Abitarearoma dell’11 giugno 2026.

Sagome geometriche e spettrali che dondolano a pelo d’acqua, scivolando lentamente verso il cuore della Capitale. Una carovana di vecchi frigoriferi abbandonati simili a un’inquietante zattera di plastica e metallo, stava solcando il basso corso dell’Aniene.

La genesi di questo disastro nasce dall’incrocio tra dismissione industriale, insediamenti abusivi e criminalità ambientale.

Il territorio della Frigo Valley (Tivoli Terme) rappresenta una delle ferite ambientali più paradossali e gravi del Lazio. Si tratta di una gigantesca discarica abusiva di circa 60 ettari, ribattezzata così per la presenza di migliaia di carcasse di frigoriferi e congelatori sventrati e abbandonati. Fino agli anni Novanta ospitava lo stabilimento Stacchini, che produceva polvere da sparo ed esplosivi. Dopo la chiusura, l’immensa area privata è rimasta priva di sorveglianza, sviluppandosi principalmente secondo criteri abusivi.

La semantica della filiera ecomafiosa è tutta qui: illegalità del riciclo, le denunce dei comitati e delle associazioni ambientaliste inascoltate per decenni, sversamento non autorizzato di rifiuti ingombranti.

Il danno ecologico non riguardava soltanto la contaminazione da gas e liquidi (i frigoriferi di vecchia generazione contenevano CFC, gas altamente nocivi per l’ozono), ma era una continua minaccia per il fiume Aniene e per il Tevere.

Il paradosso è che l’area ricade su importanti falde acquifere sulfuree e su giacimenti di marmo travertino. La Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 813 del 06/12/2017 è l’atto fondamentale intitolato “Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC)”.

Questo testo descrive gli habitat tutelati (comprese le formazioni calcaree) e le attività vietate o permesse. Tuttavia sembra esistere un cortocircuito burocratico: l’ecosistema fluviale e la biodiversità – protetti solo in teoria – si trovano letteralmente a convivere con tonnellate di ecomostri ferrosi, discariche improvvisate, sversamenti illeciti.

A seguito di un parziale sgombero, l’area è recintata per bloccare eventuali accessi di straforo, ma i residui di tutta questa attività illecita sono ancora qui. Impasse burocratica, costi stratosferici per ripulire e bonificare il sito, verificare la presenza di ordigni sepolti, rari licheni cresciuti nel frattempo sulle rocce di travertino tutelati dalle norme europee: sono queste alcune cause che stanno alla base dei frigoriferi nel fiume Aniene. Una ragnatela di responsabilità complessa che si divide tra proprietà private e istituzioni.

E dunque lo scarico dell’Aniene sul Tevere, che dovrebbe essere comunanza e fusione di culture, popoli ed ecosistemi, è coerente con il tono dell’ultimo tratto del fiume: questa foce diventa un perfetto simbolo di ciò che la società contemporanea tende a rimuovere. Lo scarto, il residuo, il “dopo” della produzione.

Mentre le confluenze in altre città del mondo sono parchi, monumenti o centri di aggregazione, a Roma l’incontro tra l’Anio e il Tevere è un atto di sparizione.

Le acque si mischiano, ma è un’annessione forzata.

Il biondo fiume non accoglie il torrente minore; lo assorbe.

Il sentiero Torquato, ultimo sbrendolo di un ecosistema ormai compromesso (Ponte Salario monumento ancora da valorizzare, Torre Salaria ormai privata e abbandonata), viene restituito lentamente alla cittadinanza, grazie a opere di riqualificazione e pulizia degli ultimi anni.

Si spera che questo possa rappresentare un volano anche per il punto di confluenza tra i due fiumi, dove invece permane l’idea che tutto sia sostituibile, temporaneo, provvisorio. Biodiversità compresa.

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