“A Panda piace… capirsi”: Gigaciao porta a Roma il nuovo libro di Giacomo Bevilacqua

Edito dalla neonata casa editrice Gigaciao, è disponibile da oggi in tutte le librerie, fumetterie e store online il nuovo libro di Giacomo Bevilacqua “A Panda piace… capirsi”, un volume autobiografico frutto di anni di studi personali alla ricerca di una nuova consapevolezza di sé. Imparare a volersi bene è uno dei grandi temi del nostro tempo.

I ritmi e gli impegni della vita di tutti i giorni possono intaccare la salute fisica e mentale di un individuo, ed è per questo che Panda inviterà tutti i lettori a capire i meccanismi che scatenano paura, ansia e stress, consigliando pratiche ed esercizi che possono insegnare al lettore come contrastare le emozioni negative e adattarsi a loro, prendendosi cura del proprio corpo e della propria mente.

Il libro è stato studiato appositamente per essere fruibile da un pubblico ampio, a partire dai più giovani, che potrebbero incontrare per la prima volta questi sentimenti.

“A Panda piace… capirsi” vuole essere uno strumento, un compagno di viaggio nel percorso verso il miglioramento di se stessi. Panda, infatti, è l’alter-ego di Giacomo Bevilacqua che, dall’età di 11 anni, ha sempre avuto nella vita manifestazioni di ansia, pensieri intrusivi, attacchi di panico, depressione, dolori neurologici, intolleranze alimentari, e molte altre sensazioni spiacevoli e talvolta debilitanti.

Nessuno è mai riuscito a spiegargli per bene da dove venissero tutti questi sintomi, queste emozioni, queste tensioni, questi pensieri, né come gestirli o cosa poter fare a riguardo.

Un giorno un suo amico gli ha parlato di neuroplasticità, ovvero la possibilità e la capacità che ha il cervello di riprogrammare sé stesso. Panda si è avvicinato all’argomento con molto scetticismo, ma già dopo un paio di settimane si è reso conto che, facendo determinati esercizi, tutta una serie di sintomi si affievolivano o sparivano del tutto.

“A Panda piace… capirsi” parla della vita di Panda, di ciò che succede a livello scientifico nel suo, ma anche nel cervello di tutti, quando si fanno o pensano determinate cose, e di alcuni esercizi pratici, mentali e fisici da poter fare, ogni giorno, per poter capire e scardinare tutto questo.

Il libro è stato supervisionato dal professor Stefano Lasaponara – Dottore di Ricerca (PhD) in Neuroscienze Cognitive, RTD-B presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza – Università di Roma, mentre la parte degli esercizi fisici è stata curata da Mattia Castrignano, osteopata di fama nazionale che si occupa anche di problematiche posturali legate soprattutto ad ansia e stress.

Con “A Panda piace… capirsi” Giacomo Bevilacqua Libro crea una piccola isola in mezzo a un mare di frenesia, social, input e stimoli. Un’isola in cui fermarsi un attimo, tirare un sospiro di sollievo, conoscersi un po’ meglio, e magari tornare anche a volersi un po’ di bene, che ogni tanto ci si scorda come fare.

