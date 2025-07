Acea corre forte: utile in crescita del 32% e investimenti record nel primo semestre

Nella cornice della nuova sede fiorentina, il Consiglio d’Amministrazione di Acea si è riunito il 24 luglio per approvare i conti del primo semestre 2025.

I numeri parlano chiaro: la multiutility romana accelera su tutti i fronti, con un utile netto consolidato che vola a 226,6 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ma non è solo l’utile a crescere. Acea spinge sull’acceleratore degli investimenti, che nei primi sei mesi dell’anno hanno raggiunto quota 668 milioni di euro, segnando un +18%. Una crescita robusta, segno di una strategia che guarda lontano e punta con decisione sulle infrastrutture e sulla sostenibilità.

A sottolinearlo è l’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, che ha commentato:

Una strategia industriale, quella di Acea, che unisce visione a lungo termine e capacità operative.

“Le nostre competenze gestionali – ha aggiunto Palermo – ci permettono di attuare il piano degli investimenti in tutti i settori di business e di centrare gli obiettivi di performance che ci siamo dati.”

Acea dunque si conferma uno dei principali protagonisti del panorama energetico e infrastrutturale italiano, con un modello di crescita solido, sostenibile e orientato al futuro. Una corsa, quella del gruppo capitolino, che sembra appena cominciata.

