Il X Municipio presenta: “Amici fragili 2024”, per persone meno abbienti

Anche quest’anno l’Assessorato Politiche Sociali e Pari Opportunità del Municipio Roma X aderisce all’iniziativa “Amici Fragili 2024“, promossa dall’ Assessorato Politiche Sociali di Roma Capitale in collaborazione con l’Associazione “Tutti Taxi per Amore” per la raccolta di coperte, abiti invernali e alimenti non deperibili destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà.

A darne notizia l’Assessora municipale Denise Lancia che ha comunicato i luoghi di raccolta attivi nel X Municipio. La raccolta si svolgerà dal 15 al 18 gennaio 2024 negli orari indicati, presso i CSAQ municipali:

*CSAQ Piazza Ronca (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18);

*CSAQ via del Sommergibile (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18);

*CSAQ S. Giorgio via Bonichi (dalle 15:30 alle 18)

Per informazioni è possibile contattare i numeri: 339.6059080/ 338.7157566/ 333.8253771 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.