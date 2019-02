Annullata la “Corriamo al Collatino” 2019, in programma per il 3 marzo.

Delusione da parte degli sportivi nel leggere il documento che gira nel Web (pubblicato in calce) inviato da Pino D’Egidio, quotato podista e specialista nell’organizzare corse podistiche prettamente nel municipio Roma 5 (ex VI), dove sono raggruppati il maggior numero di Gruppi e Società sportive della Capitale.

Due anni fa D’Egidio fu già costretto ad annullare la gara “Il solstizio d’estate” con un percorso di 5 km all’interno del parco Villa dei Gordiani. Una gara molto sentita che richiama atleti dei municipi limitrofi, un’occasione per far conoscere le bellezze del nostro Municipio.

Pino D’Egidio, sempre per tenere alta la disciplina del podismo nel nostro municipio, da anni organizza una seconda gara la “Corriamo al Collatino” quest’anno in programma il 3 marzo e anche questa purtroppo è stata annullata.

Nel comunicato Pino D’Egidio si scusa con le società sportive che avevano messo in calendario la gara e con gli atleti che a migliaia utilizzavano l’evento come test per la Roma-Ostia che normalmente si corre la domenica successiva.

Ed ecco il Comunicato stampa dell’A.s.d. Atletica Collatina. A voi l’interpretazione:

COMUNICATO STAMPA: ANNULLAMENTO DELLA GARA “CORRIAMO AL COLLATINO” PROGRAMMATA PER IL 3 MARZO 2019

Premesso che: in data 8 gennaio 2019 è stata presentata tutta la documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni al Municipio Roma 5, compresa la richiesta di Patrocinio al Presidente del Municipio, e di poter ottenere tutti i benestare entro il 4 febbraio 2019 per consentirci procedere in tempo utile all’espletamento degli impegni sia tecnici che economici per il corretto svolgimento.

In data 21 gennaio si è svolta la conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati al rilascio dei benestare e in quella sede i rappresentanti della Polizia Locale hanno sollevato il problema dei fondi necessari per il pagamento degli straordinari del loro personale, quindi è stato chiesto all’Assessore allo Sport del Municipio di verificare tale disponibilità, da parte nostra abbiamo ribadito che la conferma doveva avvenire entro il 4 febbraio.

Visto che a tutt’oggi il Patrocinio del Municipio non è stato concesso e la Polizia Locale ancora non ha confermato la disponibilità del personale in numero adeguato per garantire l’incolumità degli atleti sul percorso e mancando ormai meno di tre settimane alla data dell’evento, sono venuti meno i tempi necessari per l’approvvigionamento dei materiali e per la stipula dei contratti di servizio e di sponsorizzazione, siamo quindi costretti, nostro malgrado, ad annullare la manifestazione per la quale già era stato concesso il Patrocinio della Regione Lazio.

A nome mio e di tutto lo staff organizzativo ringrazio tutti i Gruppi Sportivi e i singoli atleti che avevano, già da tempo, scelto di partecipare a questa 12ª Edizione, dimostrandoci di aver apprezzato, nel corso dei precedenti anni, la nostra organizzazione.

Roma 11/02/2019

il presidente dell’A.s.d. Atletica Collatina (Giuseppino D’Egidio)