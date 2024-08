Battocletti al Golden Gala a culmina di una fantastica stagione

Voto 30. Stamattina l’esame scritto e orale in “Materiali innovativi ed energia” superato con il massimo dei voti a Trento, venerdì sera la sfida mondiale al Golden Gala Pietro Mennea, l’università dell’atletica, al cospetto della tre volte campionessa olimpica dei 1500 metri Faith Kipyegon. Nadia Battocletti riesce bene in qualsiasi cosa faccia nella vita: sostenere un esame nella facoltà di ingegneria a pochi giorni da un argento alle Olimpiadi, non è qualcosa da tutti. Neppure vincere due medaglie d’oro agli Europei dello stadio Olimpico (5000 e 10.000) e poi sorprendere il mondo salendo sul podio dei Giochi di Parigi sulla distanza più lunga.

L’ultimo impegno di una fantastica stagione estiva è di nuovo nella Capitale, in una delle gare clou dell’edizione n. 44 del principale meeting italiano: “Sarò a Roma con il cuore e con il sentimento. Vorrei risentire il boato dell’Olimpico come a giugno, e ancora più forte. Degli Europei mi è rimasto dentro il tifo impressionante dello stadio”, le parole di Nadia, che in Diamond League gioca la carta dei 1500 metri, una distanza che conosce e frequenta meno, ma che può darle soddisfazioni. Il contesto è planetario: “Kipyegon è veramente un’atleta alla quale ispirarsi, nessuna aveva mai vinto tre ori nei 1500 alle Olimpiadi e tra questi è riuscita anche a diventare mamma di una bimba. Sono cresciuta con il mito di Genzebe Dibaba e il fatto che abbia superato il suo record mi ha reso incredula. Ma non c’è solo Faith, in molte si stanno avvicinando, a partire dall’australiana Jessica Hull che ha corso in 3:50. Il livello complessivo si sta alzando”.

L’argento dei 10.000 a Parigi (e il quarto posto nei 5000) l’ha proiettata ai vertici mondiali. Qualche fastidio è rimasto, ma Nadia ci sarà, non ha voluto rinunciare all’abbraccio dell’Olimpico. “Dopo Parigi dieci giorni di stop totale – racconta – ho fatto risonanza e c’era una lieve peritendinite, quindi sto proseguendo con laser e ozono. Da una settimana ho ricominciato a correre: mi butto, mi diverto! A fine stagione tante ragazze sono stanche ma non credo che le prestazioni ne risentiranno, sarà una gara di fuoco. L’intento è migliorare il mio personale di 4:03.34, anche se ovviamente so che al top della condizione potrei valere un tempo sotto i quattro minuti, considerato che 4:03 l’ho corso negli ultimi mille e cinque dei 5000 metri a Parigi. Come sempre darò tutto e spero che il pubblico mi aiuti”.

BOTTEGHINO EX OSTELLO FORO ITALICO – Oltre che sul web, i biglietti del Golden Gala Pietro Mennea – Powered by IP si possono acquistare anche in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne e al botteghino dell’Ex Ostello del Foro Italico (Viale delle Olimpiadi, 61) tutti i giorni dalle 10 alle 17 e nel giorno del Golden Gala anche dalle 17 alle 21.

BIGLIETTI IN VENDITA ONLINE SU TICKETONE – I biglietti del Golden Gala sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiunti diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.

GOLDEN GALA, CONFERENZA STAMPA DOMANI ALLO STADIO OLIMPICO ORE 11.30

La conferenza stampa della vigilia del Golden Gala Pietro Mennea si terrà giovedì 29 agosto alle ore 11.30 nella sala conferenze dello stadio Olimpico di Roma (ingresso curva sud, viale dei Gladiatori). All’incontro con la stampa prenderanno parte alcune delle stelle in gara nella serata del 30 agosto per la tappa italiana della Wanda Diamond League: gli azzurri Marcell Jacobs (100), Gianmarco Tamberi (alto), Andy Diaz (triplo), il botswano Letsile Tebogo (100), gli statunitensi Ryan Crouser (peso) e Tara Davis-Woodhall (lungo), l’australiana Nina Kennedy (asta). Potranno seguire la conferenza stampa anche gli operatori dei media non accreditati per il Golden Gala, facendo richiesta via mail all’indirizzo comunicazione@fidal.it entro oggi (mercoledì 28 agosto) alle ore 19.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙