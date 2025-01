Daniele Pasquini riconfermato presidente del CSI Roma

L’Assemblea delle società sportive affiliate al CSI Roma, (Centro Sportivo Italiano) tenutasi presso la sede del Lungotevere Flaminio 55 a Roma, ha riconfermato il presidente Daniele Pasquini alla guida del Comitato CSI di Roma per i prossimi quattro anni. Un rinnovo che rappresenta un segnale di continuità e fiducia nell’azione associativa portata avanti negli ultimi anni.

Durante il suo intervento, il presidente Pasquini ha sottolineato la necessità di non adagiarsi sui risultati ottenuti, ma di restare reattivi e pronti a intercettare i cambiamenti e le nuove tendenze: «Il ruolo del CSI è di promuovere lo sport soprattutto dove questo fatica a svilupparsi».

Pasquini ha tracciato una visione innovativa per il futuro dell’associazione:

«Il CSI Roma, più che una roccaforte, deve essere simile a un campo base: oggi nello sport non basta più aspettare che sia la gente ad avvicinarsi. Bisogna andare a proporre lo sport nei contesti in cui vivono le persone: nelle scuole, nelle università, nelle parrocchie, nelle cooperative per persone con disabilità, nei parchi, nelle comunità di recupero, nelle carceri. Lo sport deve diventare un’esperienza trasversale a tutti i contesti sociali.»

Una nuova prospettiva che richiede un importante sforzo organizzativo e culturale:

«Il CSI – ancora le parole di Pasquini – deve adattarsi a ogni contesto, formulando proposte sportive calibrate sui bisogni, le esigenze e le peculiarità delle diverse realtà. Come un sarto, il CSI deve cucire lo sport a misura di ciascuno.”

In un momento di grandi cambiamenti per lo sport italiano, segnato da riforme strutturali del sistema giuslavoristico sportivo, da nuovi equilibri istituzionali tra CONI e Sport e Salute, e dalla piena operatività della riforma del Terzo Settore, il CSI Roma continua a crescere.

Il record di 95.000 tesserati nella stagione sportiva 2023/2024 conferma la presenza capillare dell’organizzazione su Roma e provincia. Una rete, quella del CSI, composta da realtà sportive diverse, dagli oratori ai grandi impianti sportivi, dalle associazioni sportive dilettantistiche a molti enti del Terzo Settore.

Fondato nel 1944, il CSI Roma da Luigi Gedda celebra quest’anno 80 anni di presenza continuativa sul territorio, affermandosi come l’ente di promozione sportiva più antico e longevo della Capitale.

Con la riconferma di Daniele Pasquini alla guida, il CSI Roma si prepara a un nuovo capitolo della sua lunga storia, continuando a promuovere lo sport come strumento di inclusione e crescita per tutti.

