Domenica 10 novembre oltre 2500 gli atleti al via della Rome 15 k-Nuova Ford Puma

Saranno oltre 2500 gli atleti al via della Rome 15 k-Nuova Ford Puma domenica 10 novembre 2024.

Provenienti da tutta Italia e da 38 nazioni estere, che domenica 10 novembre si presenteranno alla partenza della gara organizzata da Forhans Team che ha ereditato la tradizione della Rome 21 K, oggi unica prova a Roma sulla distanza di 15 km.

Lo start alle 9.00 in punto dallo Stadio delle Terme di Caracalla per gli agonisti della 15 k mentre per i partecipanti alla 5K, prova valida come Campionato Regionale Fidal sulla distanza, sarà dato alle 9.20.

Il percorso si svilupperà nelle strade del centro storico della Capitale regalando ai partecipanti un percorso, oltre che tecnico ed impegnativo, molto suggestivo per le vestigia storiche che potranno ammirare mentre saranno impegnati nelle loro performance sportive. Dalla partenza in Via delle Terme di Caracalla, si correrà per i Lungotevere, quindi per lunghi tratti scorrevoli, poi ci si immergerà nel cuore della Città Eterna, toccando Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, le vie del Tridente e ancora si potrà ammirare il Colosseo per poi tornare alle Terme di Caracalla. Abbinata alla prova di 15 chilometri, ci sarà la non competitiva di 5 chilometri che favorirà la partecipazione di tutti gli amatori.

L’EXPO’ ROME 15 K-NUOVA FORD PUMA-

La Rome 15 k-Nuova Ford Puma potrà essere vissuta non soltanto nella domenica della gara. Venerdì 8 novembre (dalle ore 12.00 alle 18.00) e sabato 9 novembre (dalle ore 10.00 alle ore 18.00) gli atleti, le società e gli sponsor potranno ritrovarsi, nell’ Expò della manifestazione allestito all’interno dello Stadio delle terme di Caracalla, dove, oltre al tradizionale ritiro dei pettorali, sarà possibile visitare stand e partecipare alle numerose iniziative collaterali organizzate nei due giorni per arrivare alla gara in un clima di coesione e partecipazione.

PROGETTO RUN TO BEFREE – LA CORSA LIBERA

Fra i progetti sostenuti dalla Rome 15 k-Nuova Ford Puma Run to Befree – La corsa libera, organizzato in collaborazione con BeFrree Cooperativa Sociale, associazione nata a Roma nel 2007, che realizza progetti a favore dei diritti e dell’empowerment delle donne. L’idea nasce dalla collaborazione tra Befree ed una donna sopravvissuta ad una relazione violenta e mira a promuovere la corsa (e la camminata sportiva) come strumento di capacit-azione e preziosa opportunità di sensibilizzazione al tema della violenza di genere. Alla Rome 15 k-Nuova Ford Puma verrà realizzato appositamente un portale di partenza con 2 archi che metterà su la stessa linea uomini e donne. Un punto di partenza speciale sarà dedicato alle donne e alle ragazze in uscita da situazioni di violenza che, avvicinandosi alla corsa, avranno news@sportlaziale.it un’opportunità di ridurre lo stress e gli stati d’ansia. Tutti gli atleti partecipanti alla Rome 15 k potranno effettuare una donazione volontaria a supporto dei servizi specializzati che Befree.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙