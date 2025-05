Expo 2025 Osaka: il Lazio protagonista con un laboratorio di Governo aperto

In occasione della Settimana del Lazio a Expo 2025 Osaka, i Consiglieri regionali hanno partecipato quest’oggi all’Open Government Laboratory che, ospitato presso l’Auditorium del Padiglione Italia, ha rappresentato un momento cruciale per promuovere l’innovazione nelle pratiche di governance attraverso un approccio partecipativo e collaborativo su una vetrina internazionale come l’Esposizione nipponica.

A Expo 2025 Osaka sono stati organizzati, presso lo Spazio Lazio, una serie di incontri strategici, che hanno rappresentato un momento cruciale di confronto internazionale, durante il quale sono state delineate le traiettorie di posizionamento competitivo della Regione Lazio sui mercati globali.

L’Open Government Laboratory è l’atto conclusivo di una serie di appuntamenti che si sono svolti in questi mesi, intensificati e ampliati qui ad Osaka, con il coinvolgimento di player internazionali e dell’intero ecosistema regionale e che ha visto le imprese del Lazio proporre idee e soluzioni in un contesto di innovazione aperta, che la Regione Lazio ha assunto per contribuire a definire la nuova strategia di sviluppo economico del territorio.

Il laboratorio si è distinto per la sua struttura interattiva, articolata in tavoli tematici che hanno favorito il confronto diretto tra decisori politici, stakeholder, aziende del Lazio e ospiti giapponesi e internazionali.

Questi tavoli di lavoro hanno avuto un ruolo centrale nel facilitare la coprogettazione di soluzioni concrete e di modelli di collaborazione orientati alla trasparenza, alla responsabilità istituzionale e alla partecipazione attiva nei processi decisionali per il mondo della produzione.

Grazie a queste sessioni operative, è stato possibile individuare buone pratiche e linee guida applicabili sia a livello regionale che internazionale, rafforzando la capacità del Lazio di attrarre investimenti e generare valore competitivo per il proprio tessuto produttivo.

«Oggi a Osaka è stata una importante giornata al fine di affiancare le nostre aziende, sostenendole nel percorso di crescita, anche in un’ottica di internazionalizzazione. Si sono tenuti sei tavoli tecnici, dove hanno preso parte le oltre 50 imprese italiane (con circa 112 addetti) presenti in questa settimana a Osaka, insieme ad altre aziende giapponesi: ai tavoli hanno partecipato anche i consiglieri regionali.

Sono state messe le basi per dei progetti che verranno portati avanti: infatti, l’impegno continuerà in Consiglio regionale, dove ogni consigliere si è fatto carico di proseguire il lavoro iniziato oggi. I programmi riguardano ambiti di rilevanza strategica per affrontare le sfide future: pensiamo all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale, ai giovani laureati e alla sostenibilità ambientale. Si tratta di iniziative valide e di grande significato.

Occasioni come questa rappresentano un’opportunità preziosa per avvicinare il mondo del lavoro a quello della politica. Mettersi in ascolto, come abbiamo fatto oggi, è essenziale per raccogliere visioni, idee e proposte da chi ogni giorno costruisce impresa e innovazione. Solo così possiamo trasformare le esigenze reali in atti concreti, a beneficio dell’intera collettività.

Oggi la politica tutta, rappresentata qui sia da maggioranza che da opposizione, ha mostrato il suo volto migliore: grazie al dialogo con decine di aziende italiane e giapponesi abbiamo avviato nuove reti, costruito sinergie e posto le basi per progetti condivisi. E non finisce qui: ci rivedremo presto in Regione per dare continuità e concretezza al percorso che abbiamo iniziato insieme», ha sottolineato il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonio Aurigemma.

La partecipazione congiunta di istituzioni e imprese del Lazio a Expo Osaka ha rappresentato un’opportunità strategica per costruire nuove alleanze internazionali in un contesto globale in rapida evoluzione.

L’evento ha confermato il ruolo dell’Expo come piattaforma ideale per consolidare relazioni tra governance pubblica, mondo imprenditoriale e società civile, contribuendo al posizionamento del Lazio come modello di innovazione e cooperazione.

La partecipazione delle Regione Lazio ad Expo 2025 Osaka è sostenuta dal PR FSE+ e dal PR FESR Lazio 2021-2027.

