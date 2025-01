Freedom Amaniel e Lucia Mitidieri vincono la Corsa di Miguel 2025

La 26ª Corsa di Miguel, che si è svolta oggi domenica 19 gennaio 2025 a Roma, ha decretato ancora una volta l’amore dei runner per la gara organizzata dal Club Atletico Centrale e dall’Uisp, con la collaborazione dell’Aics, per ricordare il maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez, una delle 30.000 vittime dell’ultima dittatura militare nel paese sudamericano.

Stamani, sul Lungotevere e sul Ponte della Musica, si sono presentati più di 13.000 runner, di cui oltre 9000 alla prova di 10 chilometri competitiva (5293 arrivati) e non competitiva (3800 arrivati) e circa 4000 alla Strantirazzismo di 3 chilometri, tutti insieme a sottolineare con la loro partecipazione l’importanza dell’inclusione attraverso lo sport. Tra loro, infatti, c’erano centinaia di studenti delle 250 scuole che hanno aderito al progetto Miguel e di amici delle decine di associazioni impegnate nel campo della solidarietà che hanno adottato tutti i tratti del percorso colorandolo con striscioni e bandiere. Senza dimenticare la partecipazione degli “spingitori”, i runner che hanno partecipato facendo correre sulle joelette tante persone non autosufficienti che hanno potuto ugualmente vivere l’atmosfera della corsa.

Il via della Corsa di Miguel, avvenuta in Lungotevere Diaz, è stato dato dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Siamo tantissimi, è meraviglioso davvero essere qui, voglio salutare e ringraziare tutti i partecipanti, gli organizzatori, e augurare una buona corsa a tutti nel ricordare anche il motivo per cui questa corsa c’è da tanti anni, ovvero Miguel Sanchez, il ricordo della tragedia dei desaparecidos, l’esigenza di non accettare nessuna forma di revisionismo nei confronti di quei crimini contro l’umanità.

Evviva Miguel, evviva la pace, evviva la democrazia, evviva i diritti, evviva questa bellissima corsa che include, che fa partecipare, che fa vivere lo sport e fa anche vedere la bellezza di Roma in un tragitto straordinario” le parole del primo cittadino.

Alla partenza, c’erano anche tanti amici della Corsa di Miguel in rappresentanza delle istituzioni. L’Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli, il Consigliere di Roma Capitale Francesco Carpano, che ha corso la 10 chilometri, il Consigliere di Città Metropolitana Alessia Pieretti, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato che ha corso la Strantirazzismo.

“La Corsa di Miguel, che quest’anno ha raggiunto il record di 14 mila iscritti, è un appuntamento imperdibile per Roma. E’ stato davvero bello correre insieme a tante amiche e amici in un evento a cui tengo moltissimo. Faccio i complimenti agli organizzatori e alle 50 promotrici del progetto Onda Donna, che hanno spinto tremila donne a correre questa mattina” ha detto Onorato.

E in gara c’erano altri amici della corsa, come Rigivan Ganeshamoorthy, l’atleta romano oro nel disco alle Paralimpiadi di Parigi, il bronzo olimpico di canottaggio di Atene 2004 Bruno Mascarenhas e la due volte campionessa olimpica di ciclismo Antonella Bellutti, madrina dell’Onda Donna.

VITTORIE PER AMANIEL E MITIDIERI

A vincere la 26ª edizione, dopo il secondo posto del 2024, è stato l’atleta di origine eritrea, italiano di adozione, Freedom Amaniel (X-Solid Sport Lab), che sulla pista dello Stadio Olimpico ha trovato l’acuto finale per battere i rivali di una manciata di secondi (29:03 il suo tempo).

“E’ una gara importantissima per tutti e soprattutto per chi come me vive a Roma. Il percorso è veloce, le condizioni meteo erano perfette, quindi oggi c’erano tutti gli ingredienti per vincere la gara. Lo scorso anno sono arrivato secondo, quest’anno invece ho corso con più tattica e ce l’ho fatta – ha detto Amaniel dopo l’arrivo –”.

Al secondo posto si è piazzato Daniele D’onofrio (G.S. Fiamme Oro Padova) in 29:14, al terzo Alessandro Giacobazzi (C.S. Aeronautica Militare) in 29:19.

In campo femminile, invece, è arrivato il bis per la romana Lucia Mitidieri (Asd Piano ma Arriviamo) che ha chiuso la prova in 35:02. “E’ una gara bellissima e dopo il successo dello scorso anno è stato davvero emozionante tagliare di nuovo il traguardo per prima. Come mi aveva detto il coach ho corso senza guardare l’orologio, avevo buone sensazioni quindi ho fatto la gara che avevo preparato e ho centrato l’obiettivo – le parole di Mitidieri -”.

Al secondo posto, staccata di mezzo minuto, la compagna di società della vincitrice Hanna Vega Cecilia Bergstrom (35:32), al terzo Giorgia Vasari (Atl. Roma Acquacetosa) in 35:51.

La Corsa di Miguel è patrocinata da Sport e Salute, Coni, Fidal, Roma Capitale Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Regione Lazio, Città Metropolitana, Cip, Assist, Università degli Studi di Roma Foro Italico, Uisp, Aics, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Unar.

Classifiche ufficiali su www.endu.net.

