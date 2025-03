Gideon Rop e Ludwina Chepngetich vincono la 50ª edizione della RomaOstia

Dopo l’acquazzone di sabato, che ha messo in agitazione tutti i runners iscritti alla Mezza Maratona più partecipata d’Italia, la domenica del 2 marzo 2025 si è presentata assolata e al traguardo di Ostia priva del tradizionale vento.

La RomaOstia è una creatura creata da Luciano Duchi, un evento sportivo iniziato il 31 marzo 1974. Nel 1987 la gara si attestò sulla canonica distanza di mezza maratona, 21,097 chilometri, e mantenne costante la distanza. Con l’evento di domenica 2 marzo 2025, la RomaOstia ha festeggiato l’importante traguardo delle 50 edizioni.

Al punto di partenza molte le Autorità tra cui, Alessandro Onorato Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, sempre presente a tutte le manifestazioni sportive, che ha ringraziato Luciano Duchi e la sua famiglia per il traguardo raggiunto, un evento sportivo ha precisato l’Assessore che incrementa, il flusso turistico nella Capitale. L’Assessore Onorato ha avuto delle parole di riconoscimento per il Policlinico Gemelli e il prof. Landi che è stato a disposizione nei giorni scorsi per effettuare degli screening gratuiti al Villaggio, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività sportiva, del corretto stile di vita e della prevenzione.

Daniele Mion, Presidente del Gruppo Eurospin si è detto fiero da aver sponsorizzato per il secondo anno consecutivo la RomaOstia, un evento – ha precisato il Presidente Mion – “che ci piace per la sua straordinaria capacità di aggregare persone, di creare energia positiva”.

Paolo Bellino, Direttore Generale e Amministratore Delegato di RCS Sports & Events ha detto: “Mi congratulo per il successo ottenuto anche quest’anno dalla Eurospin RomaOstia, frutto di una bellissima collaborazione tra RCS Sports & Events e RomaOstia – GSBRun che va avanti ormai 7 anni. Insieme abbiamo fatto crescere l’evento e la sua notorietà all’estero e stiamo sviluppando nuovi progetti come la Rome Half Marathon, che a ottobre giungerà alla sua seconda edizione ”.

Laura Duchi, Race Director di RomaOstia nel suo breve intervento ha precisato che “quest’anno la 50esima edizione della RomaOstia ha avuto circa 13 mila iscritti, e l’evento ha festeggiato le nozze d’oro con un nuovo record, quello di aver raggiunto il traguardo sotto i 60 minuti“.

La partecipazione alla gara di Antonio Rao, classe 1933 e dell’ottantenne Antonio Catini, è la dimostrazione di quanto il correre è piacevole per le persone anziane lungo la Cristoforo Colombo, ma anche per dimostrare in modo particolare ai giovani che lo sport allunga la vita. Per la cronaca i più giovani che oggi hanno partecipato a questa importante gara: Gabriele Bonacci e Zoe Talozzi entrambi nati nel 2007

Le premiazioni si sono svolte nei pressi del traguardo.

Sul podio tra gli Uomini: 1) Rop Gideon – 00.58.49 (Kenya), adidas, 2) Boi Cosmas – 00.59.27 (Kenya), 3) Bouqantar Soufiyan – 01. 00.37 (Marocco)

Tra le Donne: 1) Ludwina Chepngetich – 01.08.20 (Kenya) – adidas 2) Monica Chwebet – 01.09.07 (Kenya), adidas – 3. Isabella Caposieno – 01.16.46 (Italia)

Tra gli Italiani Uomini 1. Ahmed Ouhda – 01.03.32 – 2. Giacomo Esposito – 01.04.04 – 3. Luca Parisi – 01.05.06

Tra le Donne: 1. Isabella Caposieno – 01.16 .46 – 2. SaraCeccolini – 01.17.04 – 3. Sonmez Ayse Burcin – 01.18.27

Qui i risultati https://www.endu.net/it/events/eurospin – roma -ostia – 2025/results

I PARTNER 2025 Roma Capitale, Regione Lazio, Fidal, CONI, Policlinico Gemelli. Eurospin – Title & GDO Partner, adidas – Technical Partner, Enervit – Sport Nutrition Partner, ADR Mobility – Official Parking, Yamaha – Official Moto, Drivalia – OfficiaMobility Partner, Omnia Hotels – Official Hotel, Acqua Vera – Official Mineral Water

