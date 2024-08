Igiene negli hotel: l’importanza del coprimaterasso

L’igiene negli hotel è fondamentale per garantire un soggiorno confortevole e sicuro agli ospiti. Tra gli elementi essenziali che contribuiscono alla pulizia della camera e soprattutto del letto, il coprimaterasso riveste un ruolo determinante. Non solo protegge il materasso da contaminazioni, ma contribuisce anche a mantenere un ambiente sano e privo di allergeni.

Spesso si dedica più attenzione a scegliere lenzuola e copriletti, che colpiscono di più l’attenzione del cliente e arredano l’ambiente, e si sorvola su altri dettagli. Eppure in termini di igiene i coprimaterassi per hotel fanno davvero la differenza.

Vediamo quindi come scegliere il coprimaterasso e quali sono i suoi benefici per la salute.

I benefici in termini di pulizia e igiene:

Un ambiente pulito e ben curato contribuisce a offrire un soggiorno piacevole e sicuro, riducendo il rischio di allergie e infezioni. Tra gli elementi chiave per mantenere alti standard di pulizia c’è proprio il coprimaterasso.

Come dice il nome stesso, è una “barriera” a protezione del materasso e si pone sotto alle lenzuola. La sua funzione principale è quella di evitare le macchie assorbendo sudore e altri residui organici. Questa protezione è particolarmente utile in ambienti ad alta rotazione come gli hotel, dove il turnover degli ospiti è frequente e non si può pensare di igienizzare il materasso continuamente.

Diversamente, pulire un coprimaterasso è molto semplice: si lava in lavatrice insieme alle lenzuola utilizzando i normali prodotto per igienizzare e disinfettare.

Un altro beneficio a vantaggio del cliente è la protezione da allergeni come gli acari della polvere. Gli acari sono microrganismi invisibili a occhio nudo che prosperano in ambienti caldi e umidi, e uno dei loro nidi preferiti è proprio l’interno dei materassi. Possono causare reazioni allergiche e problemi respiratori, come l’asma. Utilizzando un prodotto di alta qualità, che spesso è realizzato con materiali antiallergici, si riduce significativamente la presenza di questi allergeni e si offre un ambiente più salubre per gli ospiti.

Allungare il ciclo di vita del materasso:

Usare un coprimaterasso è un vantaggio anche per l’albergatore, perché aiuta a mantenere il materasso in perfette condizioni a lungo nel tempo. Prevenendo il formarsi di macchie e limitando l’usura da sfregamento, si evita di dover cambiare il materasso dopo pochi anni, cosa che costituisce una spesa di non poco conto.

Inoltre, le operazioni di pulizia negli alberghi richiedono velocità e tempestività, e pulire o cambiare il materasso è un’operazione che richiede tempo. Con un coprimaterasso il cambio è rapido come per le lenzuola.

Come scegliere il miglior coprimaterasso per hotel?

Scegliere il coprimaterasso giusto per un hotel è una decisione che può influenzare significativamente la qualità dell’esperienza degli ospiti e la durata dei materassi. Quando si parla di qualità ci si riferisce a prodotti studiati per essere i migliori in assoluto.

Chiedere consiglio agli esperti è un buon modo per trovare il prodotto ideale; vediamo comunque quali sono i fattori che permettono di individuare il coprimaterasso per gli alberghi.

1. Materiale e traspirabilità

Il materiale è essenziale per garantire il massimo comfort e una buona gestione dell’umidità. I coprimaterassi in cotone o in materiali misti come il poliestere e il cotone offrono una buona traspirabilità e comfort. Altri materiali, come il bambù, hanno proprietà antimicrobiche e sono ecologici.

2. Resistenza e durabilità

In un hotel, dove i coprimaterassi sono sottoposti a un uso intensivo, la durabilità è fondamentale. Scegliere sempre un accessorio realizzato con materiali resistenti e ben cuciti, in grado di sopportare frequenti lavaggi e utilizzi senza deteriorarsi. Controllare che il prodotto abbia cuciture rinforzate e sia progettato per resistere all’usura.

3. Proprietà anti-allergeniche

Le allergie sono sempre più diffuse, soprattutto in soggetti fragili come bambini e anziani. Visto che gli ospiti resteranno a contatto per ore con la biancheria da letto, è indispensabile che sia realizzata con materiali che hanno proprietà anti-allergeniche. I modelli dotati di trattamenti anti-acaro e anti-batterici possono aiutare a ridurre la presenza di allergeni e garantire un ambiente più salubre per gli ospiti.

4. Lavabile e resistente

La facilità di manutenzione è un altro aspetto da non sottovalutare. Per facilitare il lavoro al personale addetto alle pulizie meglio optare per modelli che siano facilmente sfoderabili e lavabili in lavatrice.