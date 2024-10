Il 1° novembre 2024 torna la Corsa dei Santi

La Corsa dei Santi, così chiamata per la data in cui si svolge la Festa di Ognissanti, è una manifestazione sportiva cresciuta progressivamente fino a raggiungere migliaia di partecipanti, mantenendo fede ai suoi molteplici scopi istituzionali che sono quelli di: – dare visibilità di festa popolare alla celebrazione di ognissanti dalla quale prende il nome; – portare in primo piano un’emergenza umanitaria che chiede la nostra solidarietà; – promuovere i valori dello sport secondo la tradizione educativa salesiana.

La 16ª edizione della Corsa dei Santi è promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, e L’A.S.D. A.P.S. ACSI ITALIA ATLETICA. La Corsa dei Santi gode del patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma – Assessorato Grandi Eventi, Sport e Turismo, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Con la tradizionale partenza e arrivo nei pressi di Piazza San Pietro, ancora una volta l’edizione si preannuncia come una festa per gli amanti del running, che correranno sul tradizionale percorso che si snoda all’interno del centro storico di Roma, tra piazze, chiese e palazzi gentilizi. I concorrenti beneficeranno degli applausi dei loro famigliari e degli amici in festa giunti con loro nella Capitale. Tutto questo contribuisce a definire l’evento una delle corse più belle del mondo.

Si prevede la partecipazione di 4.000 runners provenienti da 35 nazioni, al via per la 16esima edizione della “Corsa dei Santi – sponsored by Melinda”, la 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco.

Tra gli atleti d’élite in gara, Sofiia Yaremchuck, la portacolori del CS Esercito che un anno fa a Valencia ha stabilito la migliore prestazione italiana di maratona fissandola in 2:23.16. La trentenne di origine ucraina, ha un personal best sui 10 chilometri di 32.06 e si presenta da favorita per la vittoria.

La gara si articola sulla distanza di 10,2 chilometri (competitiva e non competitiva). La partenza (ore 8.45) e l’arrivo saranno, per entrambe le distanze, in Piazza Pio XII, in prossimità di Piazza San Pietro. Da qui, parte il suggestivo percorso tra le strade del Centro Storico di Roma che toccherà la “Curia di Pompeo”, il luogo dell’uccisione di Cesare, la Cordonata del Campidoglio, il Teatro di Marcello, il Circo Massimo, l’Arco di Costantino, il Colosseo, l’Altare della Patria, la Colonna di Marco Aurelio, Piazza del Popolo, il Palazzo di Giustizia, Castel Sant’Angelo, per terminare lungo via della Conciliazione, con vista della Basilica di San Pietro.

l termine delle iscrizioni è fissato alle 23,59 del 20 ottobre 2024.

I PETTORALI – Il pacco gara ed il pettorale potranno essere ritirati mercoledì 30 e giovedì 31 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con orario continuato presso il centro iscrizioni presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco nell’omonima Piazza. In via eccezionale, ed esclusivamente per i residenti fuori della Provincia di Roma, sarà possibile ritirare il pettorale la mattina della corsa presso un gazebo posizionato in Borgo Sant’Angelo angolo via della Trpontina.

DEPOSITO BORSE – È previsto un Deposito Borse a Borgo S. Angelo. RITROVO E PARTENZA – Il ritrovo è previsto dalle ore 7:45 in via Paolo VI e la partenza alle ore 8:45 in Piazza Pio XII (antistante Piazza San Pietro). TEMPO MASSIMO DI GARA – Il tempo massimo è di 1 ora e 30 minuti RISTORI – Saranno previsti un ristoro intermedio ed uno finale

PREMI INDIVIDUALI – Il giorno della gara saranno premiati con coppe e/o altri premi i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti ed i primi 3 uomini e le prime 3 donne Italiani.

MONTEPREMI

ATLETI ASSOLUTI M/F – (i premi in denaro sono destinati solo agli atleti FIDAL tesserati con società) 1. Trofeo + € 200,00 2. Coppa + € 150,00 3. Coppa + € 100,00 4. Coppa + € 75,00 5. Coppa + € 50,00 L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale italiana. I premi in denaro verranno consegnati entro il 10/01/2023, mentre i trofei e le coppe saranno consegnati nel corso della cerimonia a fine gara.

PREMI PER CATEGORIE CORSA COMPETITIVA – Verranno premiati con targhe o altri riconoscimenti i primi 8 atleti, per le categorie previste dalla Fidal. PREMI PER SOCIETÀ Verranno premiate con Coppe e Targhe le prime 3 società con il maggior numero di atleti classificati nella prova agonistica.

La Corsa dei Santi aderisce al Grande Slam del Running Città di Roma che prevede le seguenti prove: 21 gennaio Corsa di Miguel – 21 aprile Roma Appia Run –1° novembre Corsa dei Santi – 31 dicembre We Run

