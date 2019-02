Il 15 febbraio “Corri e cammina con il Cuore” nel parco Quarticciolo

Venerdì 15 febbraio 2019 nell’ambito dell’iniziativa “Cardiologie aperte 2019” sulla prevenzione cardiologica che si terrà presso i locali del centro anziani Quarticciolo di via Locorotondo / via Molfetta presieduto da Marcello Piacentini, si terrà anche la gara podistica non competitiva di 2 km intitolata “Corri e cammina con il Cuore” aperta a tutti per tutte le età nei vialetti del Parco Tor Tre Teste-Quarticciolo. La partecipazione è gratuita. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo.

Il ritrovo è fissato alle ore 15 presso il Centro Anziani Quarticciolo via Locorotondo/via Molfetta. La partenza sarà data alle ore 15,30.

Contemporaneamente a questa gara ce ne sarà una dedicata ai bambini e ragazzi su un tracciato breve ricavato all’interno del Centro Anziani. Anche ai bambini e ragazzi sarà donata una medaglia ricordo.

L’iniziativa sportiva si avvarrà della collaborazione di Vincenzo Luciani di Abitare a Roma, del gruppo Podistica Tor Tre Teste e della Fiasp di Luciano Ruffo.

L’evento “Cardiologie aperte 2019”, dalle ore 15 alle ore 20, è organizzato dall’Ospedale Sandro Pertini, reparto Cardiologia presieduto dal primario Prof. Ferraiuolo con il dott. Cosimo Commisso e gli atti medici ed infermieri, in collaborazione con l’associazione Planet Onlus con la presidente Luisella Di Curzio e il dott. Pietro Giannini, e il coordinamento dei Centri Anziani del V Municipio con Umberto De Felice e gli altri presidenti dei Centri.

In tale occasione si potranno fare prove di massaggio cardiaco ed utilizzo del defibrillatore. L’on Francesco Figliomeni illustrerà, nella sua qualità di vice presidente dell’Assemblea Capitolina, la delibera sulla cardioprotezione a sua prima firma, con la presenza di Angelo Diario presidente della commissione Sport.

È motivo di orgoglio che un intero reparto ospedaliero abbia scelto e coinvolto le associazioni del territorio nello svolgimento sul territorio di un evento con screening di così ampia portata. Gli organizzatori confidano in una massiccia partecipazione.

La locandina dell’evento