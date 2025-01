In uscita, sulle piattaforme web, la nuova versione di Volante 1 di Umberto Donati

Il brano “Volante 1” di Umberto Donati, è in uscita su tutte le piattaforme web l’8 febbraio.

Già scritto qualche anno fa dal cantautore romano, è ormai diventato l’inno per la Polizia di Stato e dopo la rivisitazione del testo e dell’arrangiamento, sarà proposto nella sua nuova versione rock.

“Questa mia versione rock di Volante 1 – ci rivela Donati – è nata confermando il mio pensiero: per magia. Come cantautore e come artista ho sempre sostenuto che le canzoni non nascono su commissione ma, appunto, per magia.

Anche la quotidianità, con i nostri incontri e le nostre frequentazioni, può far nascere magicamente uno spettacolo oppure un cortometraggio”.

Il nuovo brano ha visto la partecipazione di musicisti prestigiosi come Alessandro Inolti, batterista di Fabrizio Moro, Gabriele Brisinello, alle chitarre, l’orchestra del Maestro Felice Severa e i cori di Isabella Alfano.

Ma oltre questi professionisti, l’arco di Umberto Donati, proteso sulla linea diretta verso il bersaglio del successo, si è arricchito di un’altra freccia, forse la più importante: la Stemal.

La Stemal è una società che opera dal 1992 nel settore della Produzione Televisiva, Teatrale, Discografica e Advertising Pubblicitario.

Realizza contenuti per la televisione, film pubblicitari e produce film, spot pubblicitari, video content per il digital, prodotti e contenuti cross-mediali distribuiti su diverse piattaforme.

Il suo amministratore unico, Alessandro Lopez, che gestisce l’azienda insieme al fratello Stefano Lopez e Aldo Iannotta, ha preso sotto la sua ala protettrice Umberto Donati.

Alessandro Lopez è convinto del talento del cantautore romano e per questo ha sposato il suo progetto artistico. Con lui il cantautore romano è pronto a spiccare il volo.

Se son rose, fioriranno. Per il momento godiamoci la versione rock di Volante 1, da ascoltare su tutte le piattaforme web a inizio febbraio.

