La Corsa del Ricordo torna a San Felice Circeo

“Quando nel 2014 trecento podisti sfidarono la pioggia per ricordare l’esodo dal confine Nordorientale eravamo presenti con le associazioni di esuli nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata di Roma, lì dove iniziava la corsa e contestualmente un lungo viaggio che ci ha portato fino ad oggi- Ha sottolineato Claudio Barbaro Presidente di Asi. Domani, dopo le tappe di Roma, Latina e Aversa, si correrà a Milano, a Catania e a San Felice Circeo, il 29 a Trieste mentre a Novara si correrà a novembre. Nel prossimo anno la Corsa del Ricordo toccherà anche la Toscana. Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo per alimentare la fiaccola della memoria. Questo è il sentimento mio e degli organizzatori. Un’emozione che si rinnova ogni qualvolta incontriamo esuli di prima generazione, classe di ferro con tempra antica di chi ha passato prove importanti nella vita, o parimenti bambini delle scuole che hanno assorbito i racconti dei genitori e dei nonni, e saranno ambasciatori del domani “.

IL PERCORSO- Piazzale Cresci (partenza) -Lungomare Circe – via Cristoforo Colombo – via Marco Emilio Lepido – via Roma – piazza Dante Alighieri – piazza Aleardo Aleardi – piazza Vittorio Veneto – via Toto Colarulli – via XXIV Maggio – via Sabaudia – viale Tommaso Tittoni – via Terracina – via Gibraleon – Piazzale Cresci (arrivo).