La prima edizione della Rome Half Marathon si correrà il 20 ottobre 2024

RomaOstia e RCS Sport & Events con Roma Capitale organizzeranno la 1ª edizione della Rome Half Marathon.

I Giochi Olimpici in corso non fanno che accrescere l’entusiasmo che ogni atleta riversa su di se quando decide di mettesi in competizione, prima che con gli altri con se stesso.

Sarà importante quindi non perdere l’occasione di partecipare alla 1ª edizione della 21km di Roma che a poco meno di 3 mesi dal suo start gun sta riscuotendo un grande successo con numeri di iscrizione che continuano a salire di giorno in giorno.

Domenica 20 Ottobre 2024 la Rome Half Marathon sarà una visita monumentale a cielo aperto ai luoghi simbolo della Capitale grazie al meraviglioso fascino del suo percorso, che si snoderà tra le meraviglie di Roma come il Colosseo, i Fori Imperiali, piazza del Popolo, piazza Navona, le Terme di Caracalla e il Circo Massimo. Tutto questo nel periodo più bello che la Capitale può offrire per godere a pieno delle splendide ottobrate romane.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙