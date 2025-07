L’Assemblea Capitolina approva l’assestamento di bilancio

Un bilancio che guarda al futuro, ma con i piedi ben piantati nella realtà. L’Assemblea Capitolina ha dato il via libera alla variazione e all’assestamento del bilancio 2025: una manovra da 6,5 miliardi di euro di parte corrente, accompagnata da un imponente piano di investimenti da 6,7 miliardi. Roma, insomma, fa i conti per crescere — e lo fa con cifre che segnano una svolta.

Tra le priorità, spiccano l’edilizia residenziale pubblica, la cura del verde, la sicurezza stradale e il rafforzamento dei servizi sociali, con un occhio di riguardo anche per le nuove assunzioni nella macchina capitolina.

Case, minori e verde urbano: le voci della manovra

Ben 85 milioni di euro saranno destinati all’acquisto di immobili: una parte — circa 30 milioni — sarà impiegata per alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si sommano ai 60 milioni già messi a bilancio per l’ERP. Un segnale forte in risposta all’emergenza abitativa.

Non mancano gli interventi a sostegno delle fasce più fragili. Vengono stanziati 2,5 milioni di euro per finanziare le rette delle case-famiglia per minori e nuclei madre-bambino: un aiuto concreto per chi vive situazioni di particolare vulnerabilità.

Altro capitolo importante: il verde. Aggiunti 2 milioni per il verde municipale, che si sommano ai 12,5 milioni già assegnati ai Municipi. Una scelta che punta a migliorare la qualità della vita dei quartieri, curando giardini, aree verdi e alberature.

Strade, sicurezza e assunzioni

Una città più sicura e vivibile passa anche dalla manutenzione quotidiana. Per questo sono stati stanziati 110 milioni di euro in interventi mirati in tutta Roma: viabilità municipale, deceppamenti, nuove piantumazioni e progetti di messa in sicurezza stradale.

E poi le assunzioni. Sono 20 i milioni dedicati al rafforzamento della macchina comunale. Una scelta strategica che guarda anche ai servizi dell’infanzia e all’istruzione, in vista del nuovo piano assunzionale già annunciato.

Un bilancio che segna una direzione

La delibera, approvata in Giunta Capitolina nelle scorse settimane, ha trovato ora il via libera definitivo dell’Aula. Una manovra che – tra cifre, capitoli e priorità – racconta di una città che prova a ricucire le ferite di un passato fatto di incuria e ritardi, investendo su casa, servizi e cura del territorio.

Roma prova a ripartire, pezzo dopo pezzo. Con un bilancio che non promette miracoli, ma che segna — nero su bianco — un cammino da percorrere.

