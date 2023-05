“L’isola che non c’era 2023”, online l’avviso pubblico

È stato pubblicato sul portale di Roma Capitale l’avviso pubblico, aperto alla partecipazione di Associazioni ed Imprese, per l’edizione 2023 dell’“L’ISOLA CHE NON C’ERA”, la manifestazione nata per dare “nuova vita” a 15 Piazze, una in ogni Municipio, con musica, cinema, arte, street food, cultura e la creazione di forme di incontro alternative alla mala movida attraverso le proposte progettuali presentate da giovani under 35.

Nella scorsa edizione, sono state tante le iniziative che hanno animato piazze e luoghi simbolo dei quartieri di Roma, così come anche le Scuole e persino le Stazioni: sport, concerti, dibattiti su temi sociali e l’ambiente, una sinergia di interessi tra i più giovani e non solo.

Le domande con le proposte per la partecipazione alla nuova edizione dovranno pervenire entro le ore 19.00 dell’11 maggio 2023 all’indirizzo PEC protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso e nei relativi allegati.

