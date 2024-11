Mohammed Zouioula e Alessia Tuccitto vincono la Rome 15 k-Nuova Ford Puma

La Rome 15 k-Nuova Ford Puma è stata una vera e propria festa del running che ha visto al via, nel viale adiacente lo Stadio delle Terme di Caracalla, oltre 3200 runners che si sono cimentati nella doppia distanza di 15 e 5 Km, sui due suggestivi percorsi che si sono snodati nelle strade e nei luoghi iconici del centro storico della Capitale.

A dare il via alla gara l’Assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale Giulio Bugarini, al fianco dell’organizzatore Gianluca Calfapietra, presidente della Forhans Team, del consigliere nazionale Fidal Alessandra Palombo e del consigliere della Fidal Lazio Gianfranco Balzano.

LA GARA

Grazie alle condizioni atmosferiche perfette, e al percorso piatto e scorrevole quanto affascinante, ne è uscita una gara di buon livello.

Al maschile, vittoria per l’atleta di origine marocchina Mohammed Zouioula (GS Millepiedi), che ha chiuso in 47:24 rifilando oltre due minuti di distacco a Rafal Andrzej Nordwing (Lbm Sport), campione nazionale dei 10.000 in Polonia nel 2018 (49:34) e circa tre minuti a Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà), che ha chiuso in 50:32.

“Ho tenuto un passo regolare insieme a Nordwing fino a metà gara, poi sentivo che le gambe andavano e ho iniziato a imporre il mio ritmo e l’ho staccato, così ho proseguito senza più guardare indietro e ho chiuso con un buon tempo. E’ stato un ottimo test in preparazione della Maratona di Torino alla quale parteciperò l’1 dicembre prossimo” ha dichiarato Zouioula al termine della gara.

In campo femminile, vittoria per la campionessa italiana di maratona in carica Alessia Tuccitto (Caivano Runners), tornata in gara dopo tre mesi di stop, che ha chiuso la prova in 55:28, precedendo Giorgia Vasari (Atl. Roma Acquacetosa), seconda in 57:01, e Giulia Cappelli (SS Lazio Atletica) che ha chiuso in 59:01.

“Era molto importante tornare a correre e fare una buona prestazione perché ho appena recuperato da un infortunio che mi ha costretta al risposo per tre mesi, quindi avevo perso un po’ la fiducia, invece ho trovato subito il ritmo e questa vittoria mi ha dato fiducia per il prosieguo della stagione” ha detto Tuccitto al traguardo.

Molto partecipata la Rome 5 k-Nuova Ford Puma che ha assegnato i titoli regionali sulla distanza, che sono andati a Martino De Nardi (Trieste Atletica), atleta di grande spessore tecnico che ha voluto in questa circostanza testarsi sulla distanza breve, e a Lucia Mitidieri (ASD Piano Ma Arriviamo) in campo femminile.

La corsa è stata arricchita dai numerosi partecipanti che hanno aderito vita alla Run to Befree, la corsa libera organizzata per dare un contributo alla realizzazione progetti a favore dei diritti e dell’empowerment delle donne. Le operatrici dei centri antiviolenza dell’Associazione Befree hanno raccolto fondi per dare sostanza alle tante iniziative di sensibilizzazione al tema della violenza di genere.

Presenti anche gli atleti di RomaCammina che si sono cimentati sul percorso con la tecnica della cammina veloce.

Classifiche complete su www.icron.it.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙