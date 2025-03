Music@Mens, bando per canzoni inedite su salute mentale

Al via la seconda edizione di ”Music@Mens”, il concorso sul disagio mentale attraverso brani musicali inediti. Il bando è ufficialmente aperto e gli interessati possono inviare la propria candidatura, con un brano inedito, entro il 31 luglio 2025.

“Abbiamo voluto – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – anche quest’anno riproporre il concorso Music@mens, con l’obiettivo di stimolare sempre più giovani ad approfondire tematiche della salute mentale attraverso la musica: un linguaggio universale che può fornire un valido aiuto per combattere pregiudizi, trasmettere valori positivi e stimolare anche riflessioni profonde sul valore dell’inclusione“.

Il concorso si inserisce nell’ambito della IV Edizione del “Festival della Salute Mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”, organizzato dal dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, che ha già avuto nelle precedenti edizioni il patrocinio della RAI.

Una giuria qualificata valuterà le proposte artistiche, premiando le canzoni che sapranno meglio interpretare il tema del concorso, con particolare attenzione alla qualità musicale e al messaggio veicolato.

I cantanti finalisti si potranno esibire lunedì 6 ottobre 2025 al Teatro di Tor Bella Monaca ed i vincitori saranno premiati la mattina seguente presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, con la consegna di una targa e alla presenza prevista del Sindaco di Roma. Il bando e gli aggiornamenti si trovano su www.salutementale.net/musicamens-2025 .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.