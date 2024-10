Nel mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno si rafforza sinergia tra Ministero della cultura e Komen Italia

I tumori del seno restano al primo posto per incidenza e come causa di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale.

La prevenzione, nelle sue varie declinazioni, rappresenta uno strumento molto efficace nell’azione di contrasto a questa malattia.Con la prevenzione primaria si potrebbe evitare l’insorgenza di circa un terzo dei 2.3 milioni di nuovi casi che ogni anno si registrano nel mondo, 56.870 dei quali in Italia.

Con la diagnosi precoce (prevenzione secondaria) è possibile curare meglio la malattia, con percentuali di guarigione che possono superare il 90%. Con la prevenzione terziaria si possono aiutare le donne che hanno già avuto un tumore del seno a limitare il pericolo di sviluppare una recidiva della malattia.

Ma la prevenzione non è ancora valorizzata adeguatamente e molte persone continuano a non avvantaggiarsi di questo strumento prezioso di protezione della salute.

Per aiutare a cambiare questo stato di cose, il Ministero della Cultura e Komen Italia hanno deciso di unire nuovamente le loro forze dando avvio nel mese di ottobre – Mese Internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori del Seno – alla quinta edizione della campagna nazionale “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”.

Svolta con il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Fondazione Pubblicità Progresso questa prestigiosa campagna nazionale vedrà la collaborazione attiva di importanti istituzioni sanitarie, universitarie, imprenditoriali, del terzo settore e dello sport, per dar vita durante ciascuna giornata del mese di ottobre a iniziative di promozione “concreta” della prevenzione: eventi di sensibilizzazione, incontri educativi, offerta gratuita di esami di diagnosi precoce e programmi per il potenziamento delle terapie integrate in oncologia.

La campagna avrà inizio con un evento simbolico nella notte di lunedì 30 settembre: l’illuminazione in rosa del Colosseo, la più grande opera d’arte al mondo.

“Ringrazio il Ministero della Cultura per il privilegio di questa collaborazione così prestigiosa che dà avvio alla quinta edizione di una campagna di prevenzione entrata nel cuore di tante persone sia per i valori che veicola che per il modo con cui li esprime. L’arte è al servizio della prevenzione, uno strumento importante nelle sue varie declinazioni. La campagna è stata apprezzata anche per la concretezza delle operazioni che mette in campo: ogni anno nel mese di ottobre realizziamo numerose iniziative per onorare il privilegio che il MIC ci ha voluto riconfermare”, Riccardo Masetti – Fondatore di Komen Italia.

Dal giorno seguente, partendo in contemporanea da Palermo e Catania, le 7 Unità mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione di Komen Italia inizieranno un percorso virtuoso di 77 tappe che si svilupperà progressivamente, dal sud al nord del nostro Paese, raggiungendo 36 città italiane.

Grazie alla Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile ideato da Komen Italia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, in ciascuna tappa verranno offerti gratuitamente:

esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno, del collo dell’utero e di altre neoplasie prevalenti nelle donne (prevenzione secondaria);

laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione (prevenzione primaria);

programmi ad hoc finalizzati ad aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psico-fisico e a ridurre il rischio di sviluppare una recidiva della malattia (prevenzione terziaria).

“La sensibilizzazione è il primo passo per aumentare la consapevolezza che bisogna occuparsi del proprio seno anche in assenza di sintomi. Komen Italia promuove la prevenzione nell’arco di tutto l’anno e lo fa da ben 25 anni nel corso dei quali sono stati fatti molti progressi in ambito medico scientifico che hanno consentito di ridurre drasticamente la mortalità. Questo risultato è particolarmente vero dove c’è equità di accesso alla prevenzione e alle cure, purtroppo in Italia permangono ancora delle differenze tra nord e sud nell’attuazione dei programmi di screening ed esistono delle aree sommerse nelle città metropolitane. Proprio per combattere questa disparità abbiamo deciso di portare la nostra Carovana della Prevenzione in giro nel territorio italiano con particolare attenzione alle donne con difficoltà socio-economiche che non rientrerebbero nei programmi di screening”, Daniela Terribile – Presidente di Komen Italia.

Tra le tappe più significative di questo viaggio: la tappa allo Stadio Olimpico di Roma, organizzata in collaborazione con la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), per offrire attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere in occasione della partita della Nazionale Italiana di calcio maschile contro quella Belga;

Grazie al MIC, la campagna sarà accompagnata nelle sue varie tappe dall’illuminazione in rosa di monumenti simbolo e avrà una Testimonial speciale – la celebre scultura di Antonio Canova “Paolina Borghese Bonaparte come Venere Vincitrice”, esposta alla Galleria Borghese di Roma – che raccoglierà il testimone dalle protagoniste delle 4 precedenti edizioni (la Venere di Botticelli, la Fornarina di Raffaello, il Ritratto di Fanciulla di Luca della Robbia e la Venere Callipigia).

“Il supporto alla prevenzione per quanto ci riguarda avviene attraverso la possibilità di entrare gratuitamente nei musei – quest’anno sono 100 – e anche con l’illuminazione di importanti monumenti, ad iniziare dal Colosseo che stasera si illuminerà di rosa. Vogliamo dare un segnale tangibile di consapevolezza e speranza a tutte coloro che affrontano un percorso di cura e malattia”, Marina Giuseppone – Direttore della Direzione Generale Organizzazione del Ministero della Cultura.

Inoltre, il MIC contribuirà ancora una volta a sostenere la campagna offrendo l’accesso gratuito a 100 musei statali (in allegato la lista) per tutti coloro che sceglieranno di sostenere con una donazione i progetti di prevenzione di Komen Italia e ospiterà una tappa della Carovana della Prevenzione presso il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia.

È possibile aderire alla campagna anche sul sito www.prevenzione.komen.it, ricevere l’opuscolo con semplici regole e consigli sulla prevenzione e la nuova t-shirt con l’iconico Ribbon Rosa.

Oltre alle attività di promozione della diagnosi precoce, la campagna vuole rimarcare l’importanza di garantire a tutte le pazienti in cura per un tumore del seno la possibilità di accedere in modo rapido non solo alle cure oncologiche di eccellenza, ma anche ad un appropriato supporto psicologico e a terapie complementari scientificamente validate che aiutino a preservare il benessere psico-fisico durante e dopo il percorso di cura, limitare gli effetti collaterali delle cure oncologiche “tradizionali” e ridurre il rischio di recidiva della malattia.

Per raggiungere questo obiettivo, nel mese di ottobre il Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia, che ha sede presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, darà avvio al settimo Master Universitario di Terapie Integrate in oncologia e a nuovi progetti congiunti di ricerca e formazione con il centro CERITIN (Centro di Ricerche per le Terapie Integrate nelle Neoplasie mammarie) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’impegno di Komen Italia a favore delle terapie integrate si rafforzerà ad ottobre anche con: l’avanzamento dei progetti esecutivi per l’apertura di nuovi Centri Komen Italia per le terapie integrate presso l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma e negli ospedali della Puglia e della Campania;

Tanti altri programmi animeranno giorno dopo giorno questa prestigiosa campagna.

La campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro” è resa possibile grazie a una grande coalizione di partner: Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, Fondazione IRCCS Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Ospedale Mater Olbia, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Sport e Salute, Regione Sicilia, Università Luiss “Guido Carli”, Fondazione Severino, Caritas, Comunità di Sant’Egidio, Federfarma, Lega Calcio Serie B e Lega Nazionale Dilettanti.

Forte sarà il supporto anche dei media che rilanceranno la campagna di sensibilizzazione su stampa, web, radio, televisioni e pubblicità. In particolare le redazioni delle reti Rai, Discovery Real Time, Sky e Mediaset e RTV di Stato San Marino nei loro programmi ricorderanno ai telespettatori l’importanza di utilizzare gli strumenti della prevenzione e di indossare nel mese di ottobre l’iconico Ribbon Rosa della Komen Italia.

Sky Italia sosterrà la campagna di prevenzione durante la 18^ edizione del programma X Factor con l’appello di Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Giorgia, Jake La Furia e Achille Lauro.

La campagna verrà promossa anche da numerosi influencer e volti noti dello spettacolo, dello sport, della cultura e della televisione.

Eleonora Daniele, ambasciatrice di Komen Italia, nel corso della conferenza stampa svoltasi al MIC, ha presentato il video promozionale della campagna realizzato grazie alla partnership con FRAME by FRAME, una delle più importanti Media Company di post produzione in Italia, dedicato al coinvolgimento dei capolavori italiani per veicolare il messaggio di prevenzione. “Paolina Borghese Bonaparte come Venere Vincitrice” è ritratta per la campagna dalla fotografa Adriana Abbrescia.

Anche numerose concessionarie di pubblicità in tutta Italia sosterranno la campagna di prevenzione, fra cui: Urban Vision, Vivenda, Grandi Stazioni Retail, Esotas, Unigamma, Circuito edicole milanesi, e il Comune di Roma.

Fondamentale il contributo di numerose e importanti aziende sostenitrici della Komen Italia che daranno vita ad iniziative di sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza della prevenzione: Todis, Lete, Swiffer, Risparmio Casa, Slamp.

Per maggiori informazioni sulle attività è consultabile il sito www.komen.it e www.prevenzione.komen.it

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙