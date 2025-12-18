Oltre 1,2 milioni di euro per i volontari della Protezione civile del Lazio

La Regione Lazio mette in campo un sostegno concreto ai gruppi di Protezione civile: oltre 1 milione e 200 mila euro saranno destinati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, con l’obiettivo di rafforzare le attività delle associazioni presenti su tutto il territorio regionale.

A fare il punto è l’assessore alle Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare e Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli: «Con questo stanziamento vogliamo garantire un supporto concreto a tutte le associazioni, comprese quelle non iscritte ai coordinamenti ufficiali. Per questi gruppi è previsto uno stanziamento di oltre 330 mila euro, mentre la restante quota, circa 930 mila euro, sarà destinata ai coordinamenti esistenti».

L’iniziativa rientra in un quadro più ampio di sostegno al volontariato. «La presenza di un apposito stanziamento in bilancio per i dispositivi di protezione individuale, insieme alla definizione delle convenzioni, alla loro prossima estensione e al bando per le classi C, D ed E, conferma la volontà di assicurare un supporto concreto alle attività dei volontari nel Lazio», sottolinea Ciacciarelli.

Nei prossimi mesi, aggiunge l’assessore, l’attenzione della Regione sarà concentrata su progetti strategici, come l’attuazione del programma “Mare Sicuro” e la definizione del regolamento per la scuola di alta formazione.

Due interventi che mirano a rendere il sistema di Protezione civile regionale moderno, efficiente e attrattivo, pronto ad affrontare le sfide attuali e future.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.