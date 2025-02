Ostia, il Campidoglio riaccende 8 stabilimenti balneari, ma solo per un anno: il futuro resta un’incognita

Un’ennesima soluzione tampone per il litorale romano. Il Campidoglio ha deciso di riaffidare otto stabilimenti balneari di Ostia , ma con una concessione lampada della durata di appena 12 mesi . Una scelta che lascia in bilico il destino di queste strutture, proprio come accaduto per l’ippodromo di Capannelle.

A partire dal 19 febbraio , il Comune di Roma avvierà il processo per selezionare i nuovi gestori di otto lidi: Kursaal, Battistini, Mami, Dopolavoro Atac, Le Palme (Canap), la Spiaggia di Bettina, L’Oasi e La Marinella .

Una decisione che arriva al termine di una lunga odissea legale iniziata nel 2020 , quando l’ex giunta Raggi aveva indicato un bando per mettere all’asta 37 stabilimenti e 9 chioschi . Un piano che, però, si è impantanato tra proroghe, ricorsi e battaglie giudiziarie.

Una gestione alla giornata: il Campidoglio brancola nel buio

La decisione del Comune sa più di rattoppo che di strategia lungimirante. La concessione a scadenza così ravvicinata è dettata da due fattori principali:

L’assenza del Piano di utilizzo degli arenili (Pua) , essenziale per regolamentare la gestione delle spiagge.

Il mancato via libera ai decreti attuativi sugli indennizzi ai vecchi concessionari , senza i quali non si può iniziare un affidamento stabile.

Nel frattempo, il bando per le restanti concessioni continua a slittare. Prima previsto per dicembre 2023 , poi spostato a gennaio , ora dato in arrivo “a breve”. Ma la certezza, al momento, è solo l’incertezza.

Il caso Capannelle: stessa logica, stesso caos

Se la politica delle concessioni a breve termine avesse un simbolo, potrebbe essere l’ ippodromo di Capannelle . Anche qui, il Comune ha trovato una soluzione temporanea: i vecchi gestori resteranno alla guida dell’impianto fino a fine 2025 o inizio 2026 , in attesa che venga completato il bando europeo lanciato nell’aprile 2024.

Peccato che l’accordo preveda solo le corse di trotto e galoppo ,bar, ristoranti e aree ricreative . Una decisione che rischia di trasformare Capannelle in un impianto fantasma, con un’attività ridotta al minimo.

Un futuro annebbiato tra mareggiate e ricorsi

Un futuro annebbiato tra mareggiate e ricorsi

Due situazioni diverse, ma con un tratto in comune: l'assenza di una visione a lungo termine .

Intanto a Ostia restano piazza dello Zodiaco e della fontana del Kursaal , continuamente aggredite dalle mareggiate

Di fronte a questo scenario, cittadini e imprenditori chiedono risposte concrete e definitive. Ma per ora, il futuro rimane tutto da scrivere.

