Pratiche musicali permanenti per comunità accessibili, firmato il protocollo

Roma Capitale ha stipulato un protocollo con la Scuola popolare di musica Donna Olimpia per la realizzazione del Progetto “Pratiche musicali permanenti per comunità accessibili“.

Il protocollo avrà una validità di tre anni ed è finalizzato ad accrescere il benessere emotivo e psicologico di utenti disabili, fisici e psichici, attraverso percorsi musicali di integrazione da realizzare con l’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo: ensemble composto da persone adulte con disabilità, dai loro operatori sociosanitari e da musicisti professionisti.

Grazie al protocollo Roma Capitale per tre anni potrà contare sulla collaborazione di questo progetto musicale per rendere più inclusivi gli eventi che si svolgeranno in città.

L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo parteciperà, infatti, ad iniziative e appuntamenti aperti alle romane e ai romani, dimostrando che con la musica e superando i pregiudizi si possono creare spazi di socialità, far crescere le relazioni umane e stimolare l’integrazione.

“Sono particolarmente orgoglioso della collaborazione nata con questo straordinario progetto che ci insegna come la diversità possa essere una forma di ricchezza e di bellezza, anziché un limite.

L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo ha creato uno spazio che genera felicità, fa crescere le relazioni umane e stimola l’integrazione attraverso il linguaggio universale della musica che non solo unisce mondi diversi, ma crea occasioni per stare insieme.

Sono certo che le iniziative che coinvolgeranno l’Orchestra saranno molto partecipate e che la loro musica verrà apprezzata dalle romane e dai romani” lo afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

