Report Movimprese, saldo positivo per Roma nel 2024

È stato diffuso oggi il report di Movimprese. La rilevazione di Unioncamere/Infocamere certifica che la Capitale, nel 2024, ha registrato il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano: 28.464 iscrizioni a fronte di 20.449 cessazioni, pari a un saldo attivo di +8.015 imprese.

E un tasso di crescita dell’1,8%, (quasi il triplo rispetto alla media nazionale del +0,62%). Il numero totale delle imprese registrate a fine dicembre 2024, a Roma e provincia, è pari a 437.471 unità.

“I dati evidenziano la straordinaria vitalità del tessuto imprenditoriale romano, – ha commentato l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli – risultato frutto di un ecosistema dinamico e resiliente, supportato dalla rigenerazione urbana e dalla realizzazione di infrastrutture che rendono la nostra città una smart city attrattiva e accogliente”.

“È fondamentale che istituzioni, imprese e cittadini collaborino per uno sviluppo sostenibile e inclusivo – continua Lucarelli – . La crescita registrata è un segnale positivo, ma dobbiamo continuare a promuovere politiche che supportino l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità.

Roma ha dimostrato di possedere le risorse e le competenze per emergere come leader nell’imprenditoria a livello nazionale. Il futuro del nostro ecosistema imprenditoriale dipenderà dalla capacità di proseguire su questa strada, affrontando le sfide con determinazione e visione strategica”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.