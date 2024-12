Roberto Cipolletti rieletto presidente di ASI Lazio

In una gremita Sala Rossa delle Piscine del Foro Italico a Roma si è tenuta, sabato 30 novembre, l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio e del Comitato Provinciale di Roma di ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Numerose le autorità presenti in sala fra le quali il Presidente Nazionale Asi Claudio Barbaro, i Vice Presidenti Bruno Campanile ed Emilio Minunzio, il Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il Coordinatore degli Enti di Promozione Sportiva per il Lazio Massimo Zibellini, il responsabile del Servizio Comunicazione dell’ Istituto per il Credito Sportivo Alessandro Bolis, il presidente uscente di Asi Roma Andrea Roberti.

Il presidente in carica di Asi Lazio Roberto Cipolletti, unico candidato alla presidenza per il prossimo quadriennio nel discorso introduttivo ha sottolineato: “Quelli appena trascorsi sono stati quattro anni davvero difficili. Il Covid, le guerre che hanno mandato alle stelle i costi energetici e, non da ultima, la recente riforma sul lavoro sportivo, hanno costituito la ‘tempesta perfetta’ che ha messo in grave difficoltà il nostro movimento e tutto lo sport italiano. Ci siamo rimboccati le maniche e siamo ancora qua, numerosi e vogliosi di far bene dopo aver superato i momenti più difficili, pronti a ripartire, se possibile con maggiore passione di prima. Gli obiettivi che ci riproponiamo per l’immediato futuro sono quelli di riprendere a correre verso quei traguardi che già inseguivamo prima della pandemia e che ora, più che mai, grazie a tutte le componenti dell’Asi, vogliamo a tutti i costi raggiungere “.

Il presidente Claudio Barbaro gli ha fatto eco sostenendo che “ lo sport e più direttamente l’ASI, hanno degli anticorpi davvero incredibili che ci hanno consentito, nel periodo più difficile, di continuare a crederci e di andare avanti nonostante tutto. Molte ASD hanno dovuto alzare bandiera bianca ma il nostro ente è rimasto solido e unito. Ringrazio tutti coloro che sono qui per il lavoro svolto negli ultimi anni convinto che attraverso di loro ci sarà una reale ripartenza e una crescita esponenziale dell’intero movimento che rappresentiamo “.

Le votazioni

Dopo gli interventi si è proceduto alle votazioni per alzata di mano che hanno portato a questi risultati:

Asi Lazio:

Eletti:

Presidente: Roberto Cipolletti;

Consiglieri:

Fabio Bracaglia;

Marco Carotti;

Umberto Autieri;

Americo Scatena (in rappresentanza dei settori tecnici);

Raffaella Magliocco – ( C.P. Frosinone);

Andrea Sebastiani – (C.P. Viterbo);

Drago Amicarelli- (C.P. Rieti);

Francesco Ducci (C.P. Latina);

Revisore dei Conti: Dott. Alessio Pistone;

Revisore dei Conti supplente: Dott. Matteo Mignardi;

Asi Roma:

Eletti

Presidente Marco Carotti;

Consiglieri:

Alessandro Ciancamerla;

Veronica Santese;

Rodolfo Roberti;

Alessio Tragni (in rappresentanza dei settori tecnici);

Revisore dei Conti: Dott. Alessio Pistone;

Revisore dei Conti supplente: Dott. Matteo Mignardi;

I premi Asi Lazio 2024

Al termine della votazione sono stati premiati dirigenti, tecnici ed atleti che hanno dato lustro ad Asi nel corso del quadriennio appena concluso:

I premi sono andati a:

Sandro Giorgi alla carriera

Silvano Ruggeri alla carriera

Asd Arbitri Sport Italiani– La prima associazione di arbitri ad usare il VAR in tornei Amatoriali

Purosport SSDARL– Per l’attività svolta nella provincia di Viterbo

ASD Centro Danza Lanuvio– vincitrice del concorso miglior coreografia al VIBE di Vienna

Alessandra Palombo- Presidente della Nissolino Atletica da poco eletta nel consiglio Nazionale Fidal

Stefania Clari– Per il sostegno alle associazioni del territorio della provincia di Rieti

Poseidon S. C. 2013 SSD ARL-Campioni nazionali del circuito nuoto Asi vincendo le finale svoltesi a Verona

Gabriele Giustolisi-Giovane dirigente della Sis Roma squadra di serie A1 di pallanuoto femminile che ha portato 4 atlete alle olimpiadi di Parigi, detentrice della Coppa Italia ed al vertice lella pallanuoto femminile nazionale ed europea

ASD Cora Dojo– Per l’attività svolta nel territorio della provincia di Latina

ASD Fiamma Frosinone-Una delle più vecchie associazioni sportive della provincia di Frosinone

ASD Un Lavoro da Cani– Per la professionalità e la competenza in ambito cinofilo tanto da essere diverse volte invitata dalle principali reti TV nazionali per parlare di argomenti legati alla cinofilia

Riccardo Lecca-Atleta insignito di diversi titoli nazionali ed internazionali nell’ambito degli sport da combattimento oggi organizzatore di eventi e manifestazioni

Massimo Prosperi-Campione Italiano di pallacanestro con il Banco Roma, oggi responsabile nazionale asi basket ideatore ed organizzatore dell’AsiCpionato, che coinvolge oltre 60 associazioni per 100 squadre di categorie diverse, 3000 atleti partecipanti.

ASD Gruppo Sportivo Bancari Romani e OSO– nelle persone di Luciano Duchi e Ferdinando Colloca per il supporto all’organizzazione della Corsa del Ricordo.

Asd Pisana Shooting Club-Per la competenza e la professionalità dimostrata nell’ambito del tiro a segno