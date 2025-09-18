Roma, città sempre più esosa: il caro vita strozza famiglie e portafogli

A Roma il caro vita è diventato un coinquilino scomodo che nessuno riesce più a sfrattare. Agosto 2025 ha confermato una realtà che i romani avvertono da mesi nelle proprie tasche: i prezzi restano incollati a livelli da record, con un’inflazione che si attesta al 121,2%.

Un valore che segna un leggero calo rispetto a luglio (-0,1%), ma che resta comunque ben oltre la media dello scorso anno. Risultato? Una città oggi più esosa dell’1,9% rispetto ad appena dodici mesi fa.

Basta entrare in un supermercato o sedersi al bar sotto casa per accorgersene: la spesa quotidiana pesa come piombo. I beni di prima necessità, quelli che nessuno può evitare, sono i più colpiti dai rincari.

Il caffè, rito irrinunciabile degli italiani, è diventato un bene quasi di lusso: in un anno il prezzo è schizzato del +19,6%. E non va meglio per la frutta (+7,6%), le carni (+5,6%) o latte, formaggi e uova (+4%). Persino la manutenzione dell’auto, necessità spesso inevitabile per chi si muove in città, è salita del +4,6%.

Ma a dissanguare davvero i portafogli dei romani sono le bollette. L’acqua segna un’inflazione del 165,8%, l’elettricità del 169,3% e il gas del 128,2%. Numeri che trasformano la quotidianità in una corsa a ostacoli, soprattutto per famiglie e pensionati.

Il paradosso è che da quattro mesi i valori restano stabili, quasi cristallizzati: 121,2 a maggio, 121,4 a giugno, 121,3 a luglio, 121,2 ad agosto. Una stabilità apparente che, invece di rassicurare, conferma l’eccezionalità di un livello mai toccato nel 2024.

Intanto, Roma resta una città bellissima ma sempre più cara, dove anche il semplice gesto di ordinare un caffè racconta la fatica di arrivare a fine mese.

