Roma Impresa Comune, aziende motori di cambiamento

Roma Capitale ha dato vita a un’iniziativa pionieristica che ha coinvolto circa 100 aziende locali, permettendo loro di intraprendere un percorso gratuito e collettivo per diventare Società Benefit.

Oggi i risultati della prima edizione del programma innovativo, sviluppato dall’Assessorato Attività Produttive e Pari Opportunità attraverso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, in collaborazione con NATIVA, sono stati presentati al Campidoglio.

All’evento La Roma del futuro sarà un’Impresa Comune hanno presenziato il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora Monica Lucarelli.

L’iniziativa ha coinvolto relatori di spicco come Stefano Zamagni, Professore dell’Università di Bologna; Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS; Giovanna Gregori, Direttore Esecutivo di AIDAF; Lara Ponti, Vicepresidente di Confindustria; Lorenzo Fioramonti, ex Ministro dell’Istruzione; Mauro Del Barba, Presidente di Assobenefit e promotore della legge istitutiva delle Società Benefit e il Co-fondatore di NATIVA Paolo Di Cesare.

Grazie al programma innovativo, quasi il 40% delle imprese partecipanti ha completato con successo la trasformazione, con risultati concreti: in un solo anno il numero di Società Benefit nella Capitale è cresciuto del 15%.

Un risultato beneaugurante per l’ambizioso traguardo di fare di Roma la capitale mondiale delle società sostenibili. Un obiettivo che è alla portata della città, e sul quale l’amministrazione scommette, puntando anche sull’attrattività internazionale del modello.

Questo modello innovativo ha infatti reso la sostenibilità accessibile anche alle piccole imprese, dimostrando che non è un privilegio riservato alle grandi aziende.

Le realtà coinvolte spaziano tra settori diversi, dall’abbigliamento all’edilizia e design, dall’alimentare al packaging, fino alla consulenza aziendale, ai servizi culturali e alla formazione, rappresentando appieno la ricchezza e la varietà del tessuto economico capitolino.

“Con Roma Impresa Comune, la Capitale si afferma come un laboratorio internazionale di innovazione imprenditoriale, dove profitto e impatto positivo su ambiente e società si integrano in un modello unico.

Questa best performance renderà Roma non solo un punto di riferimento per un modo di fare impresa inclusivo e sostenibile, ma anche una città sempre più attrattiva per investitori e professionisti attenti ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG),” ha dichiarato l’Assessora Monica Lucarelli.

“È una soddisfazione aver contribuito al percorso di queste imprese. Sono tutte impegnate in progetti importanti in uno spirito di coprogrammazione con la società civile fondamentale per la trasformazione della nostra città nel segno di una sostenibilità ambientale sociale e di una capacità di collegare tra loro crescita economica e sviluppo sociale e civile.

Le clausole più ricorrenti riguardano l’inclusione sociale e le pari opportunità, la sostenibilità ambientale, l’innovazione responsabile, la valorizzazione delle comunità locali attraverso progetti sociali, culturali e di rigenerazione urbana.

Sono convinto dell’importanza dell’unità e della peculiarità della visione che stiamo portando avanti con il modello Roma Impresa Comune” ha sottolineato il sindaco Gualtieri.

Un percorso collettivo per abbattere le barriere

Nonostante le microimprese rappresentino il 74% delle Società Benefit in Italia, come ci dicono le ultime ricerche, il loro percorso verso la sostenibilità è spesso ostacolato da sfide come la mancanza di risorse finanziarie, la scarsità di competenze specifiche e la complessità normativa.

Questo divario è evidente considerando che l’incidenza, soprattutto sotto il profilo qualitativo, delle Società Benefit tra le grandi aziende è oltre 15 volte superiore rispetto alle microimprese.

“Grazie al progetto Roma Impresa Comune, è stato superato il nodo che penalizza le piccole aziende – ha specificato l’Assessora Lucarelli – offrendo loro accesso a formazione gratuita, consulenze condivise e una rete di valore che ha amplificato l’impatto complessivo, rendendo la trasformazione non solo realizzabile, ma anche efficace”.

Le aziende partecipanti hanno formalizzato nello statuto una clausola di beneficio comune, impegnandosi su obiettivi come:

* Inclusione sociale e pari opportunità (70%): promozione di ambienti di lavoro inclusivi e accesso al lavoro per categorie svantaggiate.

*Sostenibilità ambientale (65%): riduzione dell’impatto ecologico e uso di materiali eco-compatibili.

*Innovazione responsabile (58%): sviluppo di tecnologie sostenibili e digitalizzazione.

*Valorizzazione delle comunità locali (54%): sostegno a progetti sociali e culturali.

Un modello replicabile e lo sguardo al futuro

L’interesse suscitato da Roma Impresa Comune non si ferma ai confini della Capitale. Diverse città europee stanno già guardando questo progetto come un modello replicabile per promuovere una transizione verso un’economia più sostenibile.

Oggi viene lanciata la seconda edizione del programma, aperta a tutte le aziende con sede legale o operativa a Roma e provincia.

Questa nuova fase mira a coinvolgere un numero sempre maggiore di imprese, continuando a sostenere la crescita del tessuto economico locale e a rafforzare la leadership di Roma come Capitale dello sviluppo sostenibile.

“Roma Impresa Comune non è solo un progetto, ma una visione concreta di sviluppo sostenibile e inclusivo per la nostra città – ha spiegato Monica Lucarelli. – Lo dimostrano esempi tangibili: come Europe Hotel, che con il progetto “Soggiorno Sereno” offre ospitalità gratuita a malati e familiari nei momenti più difficili; Tonygraf, che ha finanziato l’acquisto di un veicolo per il trasporto gratuito di persone con disabilità motorie, dimostrando un impegno concreto per l’inclusione sociale; o Zelato, una piccola gelateria che sta lavorando per installare pannelli fotovoltaici nelle scuole del quartiere San Lorenzo, creando una comunità energetica sostenibile.

Un impegno che si affianca all’esempio emblematico di Teleperformance, che durante il suo percorso verso la trasformazione in impresa benefit ha sostenuto progetti innovativi come il Dock Startup Lab per favorire l’imprenditoria giovanile e la nascita di nuove imprese, creando una comunità energetica sostenibile; e ancora, Sinkronire sta sviluppando le “100 idee a impatto positivo per la città”, Sensoworks propone innovativi sistemi di monitoraggio per la sicurezza dei cittadini e Gema si impegna per ottenere la Certificazione della Parità di Genere.

Sono tutte storie che parlano di un cambiamento reale, in cui imprese, istituzioni e cittadini collaborano per trasformare Roma in un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. La strada è tracciata – conclude Lucarelli – e Roma Capitale è pronta a guidare questo cambiamento“.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.