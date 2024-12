Roma Urbs Mundi: in tremila di corsa domenica 15 dicembre

Domenica 15 dicembre 2024 torna la Roma Urbs Mundi, organizzata dal GS Bancari Romani con il nuovo percorso di 10 km nel quartiere EUR valido come Campionato Regionale di 10 km III Edizione Trofeo Roma Concorre per la Legalità con il Comando Regionale Lazio GdF.

“La Roma Urbs Mundi torna con una nuova formula– dice Laura Duchi, Presidente del GS Bancari Romani- dopo l’impegno della mezza maratona ad ottobre, e considerato il periodo particolare che sta vivendo la nostra città che si fa bella per il Giubileo, abbiamo deciso di provare un nuovo percorso veloce nel quartiere dell’Eur, sulla distanza certificata di 10 km. Ultimo impegno agonistico per gli appassionati prima di Natale”.

IL PERCORSO:

La partenza sarà data alle 8.30 da Viale dell’Industria, altezza Piazzale dell’Industria, nel cuore del quartiere Eur. Un percorso che si presenta filante in ragione degli ampi viali che caratterizzano il quartiere e dei lunghi tratti rettilinei ma che mantiene in ogni caso una discreta cifra tecnica considerando il piano altimetrico non regolare della zona.

IL TROFEO ROMA CONCORRE PER LA LEGALITA’

Per il terzo anno la Roma Urbs Mundi ospiterà il Trofeo Roma Concorre per la Legalità, in collaborazione con Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza e la Camera di Commercio di Roma; “una gara nella gara” che si pone lo scopo di diffondere, attraverso lo sport un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica, della solidarietà sociale e della sostenibilità ambientale”.

Anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Reti Professioni Tecniche, Confindustria Cisambiente e C.S.A.In. nonché ASD Sport & Ambiente, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Confartigianato Roma, Confcommercio Roma, Unindustria delle provincie del Lazio, Confesercenti Provincia di Roma, Confederazione Nazionale dell’Artigianato Roma, Coldiretti Lazio, Federlazio, la Regione Lazio e Roma Capitale.

Ad impreziosire il livello tecnico della gara il siepista azzurro Yassin Bouih, già vincitore della Roma Urbs Mundi 2022 e la mezzofondista Martina Tozzi, entrambi rappresentanti del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza. A contendere loro il primato al maschile il rappresentante del CS Aeronautica Alessandro Giacobazzi, Luca Zanetti e Freedom Amaniel, mentre al femminile si segnalano tra le altre la svizzera Camille Chenaux e la svedese Anna Bergstrom.

Al fine di promuovere i valori di legalità economica, tutti i partecipanti alla competizione (finanzieri, funzionari delle Agenzie Fiscali, rappresentanti degli Enti locali, professionisti, imprenditori, commercianti e artigiani) indosseranno una maglietta che riporterà sul logo del Trofeo il numero “53”, alludendo al corrispondente articolo della Carta Costituzionale in base al quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione delta loro capacità contributiva”. Ciò a testimonianza della sinergia delle categorie coinvolte, ciascuna nel proprio ruolo, tesa a garantire le necessarie condizioni di legalità economica del Paese.

IL VILLAGGIO:

Il Villaggio all’interno del quale si potranno ritirare i pettorali e i pacchi gara sarà allestito venerdì 13 dicembre e sabato 14 dicembre allo Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla. Venerdì dalle ore 12 alle ore 18. Sabato dalle ore 10 alle ore 19.

BABYRUN:

Sabato 14 dicembre nel contesto del Villaggio della Roma Urbs Mundi, all’interno dello Stadio Nando Martellini, si svolgerà la storica BIMBINCORSA – BABYRUN una corsa riservata ai bambini fino a 14 anni.

Per tutti i piccoli atleti:

personaggi di comics” (Supereroi); veicoli e motoveicoli appartenenti alla “Raccolta Veicoli Storici” della Guardia di Finanza; modellini delle unità navali e dei mezzi aerei della Guardia di Finanza; “simulatore di volo – realtà aumentata interattiva”; presenza militari appartenenti ai comparti di specialità, Servizio Aereo, Servizio Navale, Soccorso Alpino nonché Servizio Cinofili (con cane a seguito sabato); mascotte Finzy; distribuzione fumetti Finzy, penne e altri eventuali gadget; partecipazione di alcune stelle del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle e dell’atletica nazionale e internazionale.

Per iscrizioni e per tutte le informazioni, si può visitare il sito:

https://www.romaurbsmundi.it/babyrun-bimbincorsa/

