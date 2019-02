RomaOstia Half Marathon il 26 febbraio chiusura delle iscrizioni

Huawei RomaOstia Half Marathon, mancano ormai pochi giorni al 10 marzo per la partenza della 45ᵃ edizione. Il colpo di pistola alle 9:15 come di consueto, dal quartiere dell’Eur di Roma.

La prima edizione della gara si è tenuta nel 1974, organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani, e in partnership, dallo scorso anno, con RCS Sports & Events.

Le iscrizioni alla Huawei RomaOstia 2019 saranno ufficialmente chiuse alla mezzanotte del 26 febbraio. Resterà invece aperta la possibilità di iscriversi alla 5k Euroma2, alla Fit Walking e alla gara dei più piccoli, la School Run.

Huawei RomaOstia Half Marathon unica competizione in Italia titolata Gold Label IAAF, sono in molti i Top Runners che hanno scelto la Huawei RomaOstia: l’etiope Tamirat Tola, Daniele Meucci e Stefano La Rosa in campo maschile; Valeria Straneo, l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter e l’americana Jordan Hasay in campo femminile. Tutti questi straordinari atleti élite qualificheranno la 45^ edizione dal punto di vista tecnico/sportivo. Runners d’eccezione, come il pluricampione di Ironman Daniel Fontana accompagnato da Justine Mattera, sua allieva, che ha fatto della corsa il suo punto di forza.

A partire dal 2011, i vincitori della gara maschile hanno costantemente abbattuto il fatidico muro dei 60 minuti, con il picco raggiunto nel 2016 quando Solomon Kirwa Yego fermò il cronometro a 58 minuti e 44 secondi. Testimone attivo e artefice di questo trend virtuoso, Gianni Demadonna, una volta atleta di valore assoluto e oggi manager di tanti campioni affermati,

La corsa sulla distanza di 21,097km più famosa in Italia e la gara competitiva con la più alta partecipazione di atleti italiani. Quest’anno parte delle migliaia di partecipanti, anche una nutrita rappresentanza dell’Accademia della Guardia di Finanza con un gruppo di ben 54 giovani cadetti.

Un appuntamento storico per migliaia di runner e appassionati che si sfidano lungo il percorso che parte dall’EUR, attraversa la Cristoforo Colombo e arriva fino al litorale romano di Ostia, è stata insignita dalla Federazione Internazionale di Atletica dell’etichetta Gold, riservata solo alle migliori manifestazioni di corsa su strada del mondo, unica in Italia. Huawei RomaOstia affianca alla mezza maratona competitiva di 21 km, le non competitive di 5 km e le 21 km Fitwalking e Nordic Walking. www.romaostia.it

Fra le ultimissime novità della Huawei RomaOstia il Premio Coraggio, un riconoscimento prestigioso istituito dal Circolo Canottieri Aniene di Roma, per omaggiare la memoria del grande Leo Cenci, il maratoneta guerriero recentemente scomparso ad appena quarantasei anni dopo aver coraggiosamente lottato contro un tumore. Lo stesso Circolo aveva adottato l’atleta permettendogli di allenarsi insieme al gruppo di podisti guidato da Umberto Risi. L’Organizzazione assegnerà il Premio Coraggio all’atleta partecipante alla mezza maratona 2019 con la più bella storia di coraggio da raccontare, nel corso di una serata interamente dedicata a Leo Cenci.

La Huawei RomaOstia non rappresenta soltanto un appuntamento per i runners professionisti ed amatori ma un evento sempre più ricco che coinvolge gli appassionati di tutte le età e dal differente livello di allenamento: · School Run della RomaOstia: un evento per giovani e … giovanissimi – Una corsa non competitiva riservata a tutti gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori e ai loro accompagnatori in collaborazione con OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport).

EUROMA2Run, la 5km non competitiva

EUROMA2Run 5Km è l’opzione adatta a tutti gli appassionati che preferiscono correre sulle distanze brevi. Le iscrizioni per la 5Km sono aperte fino al a sabato 9 marzo. · RomaOstia Fitwalking: camminare per 5km o per 21 km si può –

Ad anticipare la gara come di consueto l’apertura di Casa RomaOstia nel prestigioso Salone delle Fontane, dove l’Organizzazione darà appuntamento ai runners per il ritiro del race kit, per visitare i numerosi stand dei Partner di questa edizione, vedere sfilare gli atleti élite ed incontrare i pacemakers che li accompagneranno sino al traguardo di Ostia.

Gli orari: giovedì 7 marzo (dalle15 alle 19), venerdì 8 (dalle 10 alle 19) e sabato 9 marzo (dalle 10 alle 20).