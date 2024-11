Rome 15 k-Nuova Ford Puma, l’inaugurazione dell’Expò

Si avvicina a grandi passi il momento dello start della Rome 15 K-Nuova Ford Puma, l’unica gara podistica sulla distanza che si corre nella Capitale. Domani, venerdì 8 novembre 2024, alle 12.00, il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di tante autorità, dell’Expò della manifestazione allestito all’interno dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla.

Domenica mattina verrà dato il via, alle ore 9.00, alla gara che prevede prove sulle distanze di 15 e 5 chilometri (quest’ultima prova sarà valida come campionato regionale Fidal). Saranno complessivamente 3000 gli atleti alla partenza.

Nell’Expò (venerdì dalle 12.00 alle 18.00), oltre al ritiro dei pettorali, sarà possibile visitare stand, ammirare la Nuova Ford Puma, la macchina ufficiale della Rome 15 k e della Rome 5 k che sarà il veicolo di testa di entrambe le gare. Il villaggio sarà anche l’occasione, per i tanti runners provenienti dall’Italia e dall’estero, di conoscere i dettagli del percorso e di socializzare tra loro.

La 15K-Nuova Ford Puma in cammino … insieme allo staff di RomaCammina

Domenica 10 novembre, come negli anni scorsi, la 15K-Nuova Ford Puma non sarà soltanto una gara veloce. Grazie allo staff dell’associazione RomaCammina ci si potrà cimentare sul percorso con la tecnica della Cammina Veloce, che propone tre diverse andature per permettere a tutti di partecipare procedendo al proprio ritmo e mettendosi alla prova in una manifestazione che regala scorsi unici di Roma!

Le medaglie

Nuovo percorso, nuova distanza e anche nuova medaglia, realizzata da Dal Mas con un desing moderno ed esteticamente molto accattivante, totalmente Made in Italy, sarà consegnata a tutti i partecipanti della 15 k e della 5 k.

Run to BeFree

Fra i progetti sostenuti dalla Rome 15K-Nuova Ford Puma, nasce Run to Befree, la corsa libera che realizza progetti a favore dei diritti e dell’empowerment delle donne e promuove la corsa (e la camminata sportiva) come strumento di capacit-azione e preziosa opportunità di sensibilizzazione al tema della violenza di genere. Per questo, alla Rome 15K-Nuova Ford Puma verrà realizzato un portale di partenza con 2 archi per mettere sulla stessa linea uomini e donne. Un punto di partenza speciale dedicato a donne e ragazze in uscita da situazioni di violenza che, avvicinandosi alla corsa, avranno la possibilità di ridurre lo stress e gli stati d’ansia.

I PERCORSI

Rome 15 k-Nuova Ford Puma

PARTENZA viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via Luigi Petroselli, via del Foro Olitorio, lungotevere dei Pierleoni/de ’Cenci/dei Vallati/dei Tebaldi/Sangallo/Fiorentini, piazza di Ponte Sant’Angelo, lungotevere Tor di Nona/Marzio, Ponte Cavour, via Vittoria Colonna, piazza Cavour, via Cicerone, via Marcantonio Colonna, via Lepanto, via Giuseppe Ferrari, piazza Giuseppe Mazzini, viale Mazzini, piazza Monte Grappa, Ponte del Risorgimento, piazza delle Belle Arti, lungotevere delle Navi/Arnaldo da Brescia, sottopasso di Ripetta, passeggiata di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via di Ripetta, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via dei due Macelli, largo del Tritone, via del Tritone, largo Chigi, via del Corso, largo Carlo Goldoni, via della Fontanella di Borghese, largo della Fontanella di Borghese, piazza Borghese, via del Clementino, piazza Nicosia, via di Monte Brianzo, piazza di Ponte Umberto I, via Giuseppe Zanardelli, piazza di Tor Sanguigna, via Agonale, piazza Navona, via dei Canestrari, corso Rinascimento, piazza Sant’Andrea della Valle, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Gesù, via del Plebiscito, piazza Venezia, piazza Madonna di Loreto, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla ARRIVO

Rome 5 k-Nuova Ford Puma-

La Partenza: viale delle Terme di Caracalla, piazza di Poreta Capena, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima d’Ercole, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza d’Aracoeli, via d’Aracoeli, piazza del Gesù, via del Plebiscito, piazza Venezia, piazza Madonna di Loreto, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, e con l’arrivo in viale delle Terme di Caracalla.

