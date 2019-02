S.S. Lazio Pallavolo: anche le sconfitte fanno storia 

Arriva una sconfitta per la S.S. Lazio Pallavolo che cede in casa contro Civita Castellana per 3-2. Coach Di Vanno schiera il sestetto composto da Valenti al palleggio, Buongiorno e Spampinato al centro,

Del Mastro e Pietrobono martelli, Mestriner opposto e Recupito libero. Primo set in cui i biancocelesti partono forte e giocando con determinazione e carisma chiudono per 25-20.

Secondo set giocato punto a punto con gli avversari, che però vincono il set 25-23.

Terzo set giocato sempre ad altissima intensità da entrambe le squadre, ma a spuntarla sono sempre i biancocelesti che vincono 25-21, portandosi sul 2-1.

Quarto set giocato non bene dalla Lazio che lascia tanto spazio agli avversari, che con grinta vincono 25-18. Si va al tie break, parte fortissima Civita che prende qualche punto di vantaggio e vince 15-11 il set e 3-2 il match.

Nonostante la sconfitta la Lazio mantiene il secondo posto in classifica, ora l’attenzione è già rivolta alla prossima partita che si giocherà sabato in Sardegna contro Sarroch.